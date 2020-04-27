Власти решают, что делать с кинотеатром «Болгария». Ранее его арендовал «Монитор» чуть больше чем за 30 тыс. рублей в месяц

Власти Краснодара обсудили будущее кинотеатра «Болгария», у которого в декабре истекает срок аренды с «Монитором»

В 2017 году мэр Краснодара Евгений Первышов предложил отдать кинотеатр «Болгария» клубу КВН, объяснив такое решение тем, что в краевом центре очень развито движение КВН и молодежи негде собираться. Но идея так и не была реализована. На заседании оперативного штаба 27 апреля 2020 года глава города снова поднял вопрос развития молодежных проектов и нехватки помещений для их работы. Мэр напомнил, что в декабре истечет срок аренды помещения, в котором расположен кинотеатр «Болгария». Здание находится в муниципальной собственности.

Начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин рассказал, что 20 лет назад здание передали ООО «Монитор» по договору аренды. За помещение общей площадью 1 тыс. 350 кв. метров платили всего 31 тыс. 240 рублей в месяц, размер платы не менялся с 2002 года. В 2017 году управление по делам молодежи писало уведомление об изменении ставки арендной платы, но «Монитор» отказался выполнять условия. В конце марта кинотеатр временно прекратил работу из-за карантина по коронавирусу. Кроме того, необходимо отремонтировать само здание, когда оно перейдет в собственность муниципалитета. Пронькин предложил сделать в нем Центр событий — общественное пространство для различных категорий жителей Краснодара. В первом помещении хотят сделать киноконцертный зал-трансформер для мероприятий разного формата, рассчитанных на 50-400 человек. Также, по мнению Пронькина, внутри могут появиться антикафе и коворкинг, медиацентр и студия звукозаписи для реализации музыкальных проектов.