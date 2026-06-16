РЖД снова открыли продажи билетов на сентябрь на ряд поездов с юга

Предыстория. 15 июня РЖД временно закрыли продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга. Туристы не могли найти места с отправлением, начиная с 8 сентября. Причина — ремонт на объектах железнодорожной инфраструктуры.

16 июня билеты на поезда дальнего следования, следующие с юга, — от станций на Черноморском побережье и Кисловодска, снова стали доступны. Юга.ру проверили сайт РЖД — рейсы на 9, 10, 11 и 12 сентбря и свободные места на них действительно есть.