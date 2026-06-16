РЖД снова открыли продажи билетов на сентябрь на ряд поездов с юга

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

РЖД возобновили продажу билетов на поезда южного направления, отправляющиеся в сентябре

Предыстория. 15 июня РЖД временно закрыли продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга. Туристы не могли найти места с отправлением, начиная с 8 сентября. Причина — ремонт на объектах железнодорожной инфраструктуры.

16 июня билеты на поезда дальнего следования, следующие с юга, — от станций на Черноморском побережье и Кисловодска, снова стали доступны. Юга.ру проверили сайт РЖД — рейсы на 9, 10, 11 и 12 сентбря и свободные места на них действительно есть.

Из-за атак БПЛА в Крыму изменили движение поездов:

В тот же день портал ourdom.ru сообщил, что из-за ажиотажа сайт и мобильное приложение не справились с потоком обращений. По словам туристов, они выдают бесконечную загрузку или «внутреннюю ошибку сервера».

Кроме того, в расписание внесли ряд изменений по времени и остановкам. Некоторые поезда будут идти дольше, из-за обходов на маршруте исчезли одни станции и появились другие. В частности, перевозчик убрал остановку на станции Лихой, где делают ремонт.

Как писали Юга.ру, туристы раскупили 90% билетов на поезда в Сочи летом.

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РЖД снова открыли продажи билетов на сентябрь на ряд поездов с юга
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