Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году

Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • КубГМУ © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    КубГМУ © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

КубГАУ и КубГМУ вошли в сто лучших университетов России в 2026 году. Узнали, какие еще вузы южных регионов попали в рейтинг

16 июня агентство RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших университетов России в 2026 году. В список вошли вузы более чем из 30 регионов страны, однако большую его часть заняли учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

Первое место занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), второе — Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ). На третьей строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), на четвертой — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Отметим, что первая двадцатка лидеров рейтинга осталась неизменной по сравнению с 2025 годом.

Из Краснодарского края в список попали только два вуза — Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ), занявший 66-е место, и Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ), расположившийся на 89-й строчке.

Вузы Краснодара подняли цены на обучение:

Из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в рейтинг также вошли:

  • 31 место — Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
  • 48 место — Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь);
  • 56 место — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь); 
  • 59 место — Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону);
  • 82 место — Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова (Нальчик).

При составлении рейтинга учитывались три ключевых показателя: качество образования, научные результаты и востребованность выпускников на рынке труда.

Составители также подчеркнули, что в рейтинг 2026 года вошло большое количество технических вузов — 39. При этом число классических университетов сократилось до 24.

Ранее Юга.ру писали, что лучшими университетами в ЮФО назвали 22 заведения, а первое место занял вуз из Новороссийска. 

Вузы Краснодар КубГАУ КубГМУ Нальчик Образование Рейтинги Ростов-на-Дону Ставрополь Статистика Южный федеральный университет

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