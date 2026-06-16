Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году
КубГАУ и КубГМУ вошли в сто лучших университетов России в 2026 году. Узнали, какие еще вузы южных регионов попали в рейтинг
16 июня агентство RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших университетов России в 2026 году. В список вошли вузы более чем из 30 регионов страны, однако большую его часть заняли учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.
Первое место занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), второе — Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ). На третьей строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), на четвертой — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).
Отметим, что первая двадцатка лидеров рейтинга осталась неизменной по сравнению с 2025 годом.
Из Краснодарского края в список попали только два вуза — Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ), занявший 66-е место, и Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ), расположившийся на 89-й строчке.
Вузы Краснодара подняли цены на обучение:
Из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в рейтинг также вошли:
- 31 место — Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
- 48 место — Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь);
- 56 место — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь);
- 59 место — Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону);
- 82 место — Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова (Нальчик).
При составлении рейтинга учитывались три ключевых показателя: качество образования, научные результаты и востребованность выпускников на рынке труда.
Составители также подчеркнули, что в рейтинг 2026 года вошло большое количество технических вузов — 39. При этом число классических университетов сократилось до 24.
Ранее Юга.ру писали, что лучшими университетами в ЮФО назвали 22 заведения, а первое место занял вуз из Новороссийска.