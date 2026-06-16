Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году

КубГАУ и КубГМУ вошли в сто лучших университетов России в 2026 году. Узнали, какие еще вузы южных регионов попали в рейтинг

16 июня агентство RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших университетов России в 2026 году. В список вошли вузы более чем из 30 регионов страны, однако большую его часть заняли учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

Первое место занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), второе — Московский государственный технический университет имени Баумана (МГТУ). На третьей строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), на четвертой — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Отметим, что первая двадцатка лидеров рейтинга осталась неизменной по сравнению с 2025 годом.

Из Краснодарского края в список попали только два вуза — Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ), занявший 66-е место, и Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ), расположившийся на 89-й строчке.