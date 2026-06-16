В Ростовской области «Газпром» оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушение требований защиты нефтебазы от БПЛА

Ростовская область

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Суд в Зернограде наказал «Газпром» — нефтехранилище под Ростовом-на-Дону не защитили от дронов в установленный срок

3 апреля Зерноградский районный суд Ростовской области вынес решение о привлечении компании «Газпром Сеть АЗС» к административной ответственности. Причиной послужило несоблюдение требований по защите объектов топливной промышленности от атак БПЛА.

В поселке Мокрый Батай Кагальницкого района расположена нефтебаза. Согласно документам, объект относится к категории критически важных для топливно-энергетического комплекса страны.

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11 августа 2025 года антитеррористическая комиссия Ростовской области утвердила протокол, который предписывал владельцам подобных объектов до 30 сентября принять дополнительные меры для защиты от беспилотников. Однако компания не уложилась в отведенный срок.

В июле представители «Газпром» сообщили Росгвардии, что закупка необходимого оборудования пока только планируется, а его поставка ожидается к концу года. В октябре и декабре компания направляла силовикам отчеты о ходе работ. Тем не менее, к установленному сроку все необходимые меры так и не были реализованы в полном объеме.

Суд оштрафовал «Газпром» на 110 тыс. рублей. 

Как писали Юга.ру, страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.

Безопасность Газпром Деньги Нефть Ростовская область СВО Суд

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В Ростовской области «Газпром» оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушение требований защиты нефтебазы от БПЛА

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