В Ростовской области «Газпром» оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушение требований защиты нефтебазы от БПЛА

Суд в Зернограде наказал «Газпром» — нефтехранилище под Ростовом-на-Дону не защитили от дронов в установленный срок

11 августа 2025 года антитеррористическая комиссия Ростовской области утвердила протокол, который предписывал владельцам подобных объектов до 30 сентября принять дополнительные меры для защиты от беспилотников. Однако компания не уложилась в отведенный срок.

В июле представители «Газпром» сообщили Росгвардии, что закупка необходимого оборудования пока только планируется, а его поставка ожидается к концу года. В октябре и декабре компания направляла силовикам отчеты о ходе работ. Тем не менее, к установленному сроку все необходимые меры так и не были реализованы в полном объеме.

Суд оштрафовал «Газпром» на 110 тыс. рублей.