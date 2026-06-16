В Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА

Крым

Распечатать

  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Власти Крыма ввели ночной запрет мопедов и питбайков — рев двигателей похож на звук летящих беспилотников и мешает работе ПВО

16 июня на сайте правительства Крыма опубликовали приказ главы региона Сергея Аксенова. В нем сказано, что на полуострове введут запрет на передвижение мототехники в ночное время. 

В аннотации к документу говорится, что ограничения необходимы для обеспечения общественной безопасности, а также охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Из-за атак БПЛА в Крыму изменили движение поездов:

Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков, по ночам крымские подростки устраивают гонки по опустевшим трассам, игнорируя сигналы воздушной тревоги.

Звук двигателей легких мотоциклов, мопедов и питбайков на высокой скорости практически идентичен звуку летящих БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп противовоздушной обороны и мешает отражать атаки.

Правила начнут действовать с 17 июня с 20:00 до 6:00. Под запрет попали питбайки, мотороллеры, мопеды, квадроциклы и «иная мототехника».

Контролировать исполнение указа будут сотрудники МВД. Какое наказание ждет нарушителей — в документе пока не уточняется.

Как писали Юга.ру, депутат Госдумы потребовал «четкий, публичный план завершения СВО».

Безопасность Крым СВО Транспорт

Все материалы по теме:

Новости

В Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА
Путешествие в мир сюрреализма. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Сальвадору Дали
Ростовчане подписали обращение против религиозной застройки старинного родника
Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году
РЖД снова открыли продажи билетов на сентябрь на ряд поездов с юга
В Ростовской области «Газпром» оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушение требований защиты нефтебазы от БПЛА

Лента новостей

«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Вчера, 17:55
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Писатель Коля Андреев о своей дебютной книге «Всклянь»
Ливни вернутся
Вчера, 16:09
Ливни вернутся
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за непогоды
Власти Краснодара хотят ловить автомобили без номеров с помощью камер на перекрестках
Вчера, 18:19
Власти Краснодара хотят ловить автомобили без номеров с помощью камер на перекрестках
Как это будет работать?

Реклама на сайте