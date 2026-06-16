В Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА

Власти Крыма ввели ночной запрет мопедов и питбайков — рев двигателей похож на звук летящих беспилотников и мешает работе ПВО

16 июня на сайте правительства Крыма опубликовали приказ главы региона Сергея Аксенова. В нем сказано, что на полуострове введут запрет на передвижение мототехники в ночное время. В аннотации к документу говорится, что ограничения необходимы для обеспечения общественной безопасности, а также охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков, по ночам крымские подростки устраивают гонки по опустевшим трассам, игнорируя сигналы воздушной тревоги.

Звук двигателей легких мотоциклов, мопедов и питбайков на высокой скорости практически идентичен звуку летящих БПЛА. Это дезориентирует расчеты мобильных огневых групп противовоздушной обороны и мешает отражать атаки.



Правила начнут действовать с 17 июня с 20:00 до 6:00. Под запрет попали питбайки, мотороллеры, мопеды, квадроциклы и «иная мототехника».

Контролировать исполнение указа будут сотрудники МВД. Какое наказание ждет нарушителей — в документе пока не уточняется.