Ростовчане подписали обращение против религиозной застройки старинного родника

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала акстивистки Елены Хатламаджиян https://t.me/elenahatlamagzhian/538
    © Скриншот из телеграм-канала акстивистки Елены Хатламаджиян https://t.me/elenahatlamagzhian/538

Более 2200 жителей Ростова-на-Дону потребовали изъять исторический родник из собственности церкви

16 июня ростовская активистка Елена Хатламаджиян сообщила в своем телеграм-канале, что жители направили коллективное письмо губернатору региона Юрию Слюсарю. Они требуют вернуть памятник истории и культуры XVIII века — родник Сурб Хач — в общественную собственность и возбудить уголовное дело из-за уничтожения деревьев. Под обращением к главе региона подписались 2280 человек.

По словам Хатламаджиян, в начале июня неизвестные спилили здоровые деревья возле родника и начали заливать фундамент под будущую церковную трапезную. После волны возмущения чиновники приостановили стройку. Районная администрация отчиталась о составлении административного протокола «за незаконную обрезку зеленых насаждений». При этом, как написала Хатламаджиян, деревья не обрезали, а обрубили до основания.

«Бездумное уничтожение экосистемы»:

Активистка рассказала, что более 10 лет за порядком и чистотой на роднике следили ростовчане и волонтеры. В 2021 году участок передали в собственность близлежащего храма Сурб Хач (Армянская апостольская церковь). В 2022 году нынешний мэр Ростова Александр Скрябин пообещал вернуть землю общественности. Однако спустя четыре года территория все еще принадлежит храму.

Напомним, что жители Краснодара много лет выступают против строительства храма на набережной в ЮМР — в почти единственной зеленой зоне микрорайона. Несмотря на жесткие протесты горожан, массовый сбор подписей и публичные пикеты, чиновники все равно решили возвести храм и посвятить его бойцам СВО.

Как писали Юга.ру, участник СВО раскритиковал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

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Ростовчане подписали обращение против религиозной застройки старинного родника
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