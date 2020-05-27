В Адыгее сняли ограничения по времени работы рынков

С 27 мая рынки в Адыгее заработали в полный день

Напомним, с Адыгее с 7 апреля разрешили открыться продовольственным магазинам и киоскам, находящимся в пределах сельхозрынков. В начале мая республиканский оперштаб сообщил, что после 12 числа, при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, смогут вернуться к работе торговые ряды. Там, в том числе, обязали тестировать продавцов на коронавирус.

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Продуктовые рынки открылись в Адыгее в середине мая. Вещевые рынки, магазины одежды и промтоваров пока не работают.

После согласования с оперштабом, власти Адыгеи решили продлить работу рынков. 27 мая министр экономического развития и торговли региона Геннадий Митрофанов подписал приказ о снятии временных ограничений в работе стационарных ярмарок.

«На первом этапе рынкам разрешено было работать только до 15:00, сейчас восстановлено прежнее время работы рынков, за исключением нестационарной ярмарочной торговли», — отметили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

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