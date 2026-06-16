Путешествие в мир сюрреализма. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Сальвадору Дали

Краснодарский край

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  • © ЮГА.ру
    © ЮГА.ру

В Краснодаре в июне состоится мероприятие в честь одного из самых эпатажных художников ХХ века (16+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 21 июня вечеринку «Сальвадор Дали. Сюрреализм — это я». Она посвящена одному из самых эпатажных, загадочных и противоречивых художников ХХ века.

Участников ждет лекция от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс.

В программе:

  • Как детские страхи и комплекс Наполеона сформировали «божественного Дали».
  • Безумный музей сюрреалиста: тайны мягких часов, слонов на паучьих ногах и телефона-лобстера.
  • Скандальный брак с Галой: муза, менеджер или пигмалион?
  • Человек-оркестр: скульптор, актер, писатель, создатель принтов для одежды, ювелирных украшений, флаконов для духов, автор коммерческих логотипов — перечислять можно бесконечно.
  • Человек-бренд: как Дали первым понял силу пиара, шоу-бизнеса и превратил свое имя в легенду.

Детективная империя:

Также состоится просмотр и обсуждение фильма «Даааааали!» 2023 года.

«Ждем вас, чтобы вместе нырнуть в подсознание главного сюрреалиста планеты, где реальность смешивается со сном, а эпатаж становится искусством», — рассказали организаторы.

Вечеринка состоится 21 июня в культурном пространстве «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Сальвадор Дали — это не просто художник, а целый культурный феномен. Испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель, он стал самым известным представителем сюрреализма. Его имя до сих пор является синонимом эксцентричности, гениальности и умения превращать искусство в грандиозное шоу.

Дали оставил после себя огромное наследие — больше 1500 картин, иллюстрации к книгам, скульптуры, ювелирные работы и фильмы. Даже спустя десятилетия после смерти его «Текучие часы» остаются одним из самых узнаваемых образов в мировом искусстве.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре с 17 по 21 июня пройдет фестиваль авторского кино «(про)свет». В программе — 12 фильмов и записей спектаклей.

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