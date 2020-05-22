На улицы Майкопа вернулись троллейбусы

В Майкопе 22 мая начал ходить общественный транспорт после того, как его работу приостановили из-за распространения коронавируса

Напомним, 30 марта в администрации Майкопа сообщили о приостановке работы троллейбусов из-за пандемии коронавируса. 3 апреля в Адыгее ввели обязательный режим самоизоляции, который запрещает выходить из дома без особой причины. А 28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая в стране начнется поэтапный выход из режима ограничений — в зависимости от эпидобставновки в каждом из регионов.

22 мая в Майкопе возобновили работу два троллейбусных маршрута — № 7 и № 11. Их обслуживают 20 троллейбусов, которые будут ходить только утром и вечером: с 6:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Интервал движения составит 6-10 минут, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа 22 мая.

В пресс-службе указали, что пассажиров не будут пускать в троллейбус без масок и перчаток. Кроме того, для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в салонах дважды в день будут проводить дезинфекцию.