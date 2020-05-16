Что за правила должны соблюдать предприятия, которым разрешено открыться на Кубани с 23 мая? Спойлер — их много

Портал Юга.ру изучил рекомендации Роспотребнадзора для организаций и индивидуальных предпринимателей в период пандемии коронавируса

Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. 12 мая Кондратьев подписал распоряжение, в котором говорится, что режим повышенной готовности и карантина на территории края будет действовать после 23 мая, однако ряд мер ослабят, а некоторые предприятия смогут вернуться к работе.

Так, например, с 12 мая уже могут работать сельскохозяйственные предприятия, а также все организации промышленности и связи. А с 23 мая разрешено открыться строительным компаниям, парикмахерским и салонам красоты, магазинам со стройматериалами, автосалонам, магазинам с непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м, компаниям, оказывающим услуги по бытовому обслуживанию населения и автомойкам.

Администрация Краснодарского края 13 мая сообщила, что региональный Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые должны соблюдать возобновляющие работу предприятия. На следующий день в соцсетях краевого оперштаба опубликовали наглядные памятки. А с полным переченем можно ознакомиться здесь.

Общие правила для всех организаций: Перед открытием провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;

Организовать перед началом смены «входной фильтр» для сотрудников (измерить бесконтактным способом температуру, уточнить состояние здоровья проживающих с ними родственников);

На входе должны быть установлены антисептики, дозаторы с санитайзерами, гели, дезинфицирующие салфетки;

Посторонним вход должен быть запрещен;

Исключать образование очереди внутри помещения (если скопление народа произошло — вывести людей на улицу и обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 м);

Социальная дистанция должна соблюдаться и внутри помещения, следует нанести специальную разметку;

Ограничить перемещение сотрудников в обеденный перерыв, запретить им есть на рабочем месте;

Для приема пищи должна быть отдельная комната с раковиной и дозатором с антисептиком;

Обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, которые разрешено применять в присутствии людей;

Сотрудники должны соблюдать правила личной гигиены (часто мыть руки с мылом) и носить средства индивидуальной защиты (маски, которые нужно менять каждые три часа);

Организация должна создать запас на пять дней из средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств;

Каждые два часа нужно проветривать помещение, а также после каждого посетителя;

В помещении следует проводить влажную уборку, а после каждого клиента дезинфицировать поверхности и инструменты. При этом проведение дезинфекции следует подтверждать фотографиями;

В течение дня измерять сотрудникам температуру;

К работе не должны допускаться люди из зоны риска, а также сотрудники без результатов медосмотров.

Дополнительные рекомендации для салонов красоты и парикмахерских: Нельзя предлагать клиентам чай и кофе;

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты IV типа: носить пижаму, медицинский халат, шапочку, маску (одноразовая или многоразовая) и менять ее каждые три часа, либо респиратор, перчатки, носки, тапочки или туфли. После окончания работы они должны стираться;

Обслуживать только по предварительной записи, соблюдая интервал в 20 минут между клиентами;

Дополнительные рекомендации для предприятий по техобслуживанию автомобилей: При наличии отдельных боксов и входа в них, в бокса запускается по одному автомобилю. Если боксов нет, либо на предприятии общий въезд, за раз компания может обслужить только один автомобиль.

Дополнительные рекомендации для магазинов: Посетители в торговом зале и у касс должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Если это невозможно, следует ограничить доступ в магазин;

После каждого клиента кассу и все контактные поверхности там следует продезинфицировать.