Что за правила должны соблюдать предприятия, которым разрешено открыться на Кубани с 23 мая? Спойлер — их много
Портал Юга.ру изучил рекомендации Роспотребнадзора для организаций и индивидуальных предпринимателей в период пандемии коронавируса
Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. 12 мая Кондратьев подписал распоряжение, в котором говорится, что режим повышенной готовности и карантина на территории края будет действовать после 23 мая, однако ряд мер ослабят, а некоторые предприятия смогут вернуться к работе.
Так, например, с 12 мая уже могут работать сельскохозяйственные предприятия, а также все организации промышленности и связи. А с 23 мая разрешено открыться строительным компаниям, парикмахерским и салонам красоты, магазинам со стройматериалами, автосалонам, магазинам с непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м, компаниям, оказывающим услуги по бытовому обслуживанию населения и автомойкам.
Администрация Краснодарского края 13 мая сообщила, что региональный Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые должны соблюдать возобновляющие работу предприятия. На следующий день в соцсетях краевого оперштаба опубликовали наглядные памятки. А с полным переченем можно ознакомиться здесь.
Общие правила для всех организаций:
- Перед открытием провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
- Организовать перед началом смены «входной фильтр» для сотрудников (измерить бесконтактным способом температуру, уточнить состояние здоровья проживающих с ними родственников);
- На входе должны быть установлены антисептики, дозаторы с санитайзерами, гели, дезинфицирующие салфетки;
- Посторонним вход должен быть запрещен;
- Исключать образование очереди внутри помещения (если скопление народа произошло — вывести людей на улицу и обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 м);
- Социальная дистанция должна соблюдаться и внутри помещения, следует нанести специальную разметку;
- Ограничить перемещение сотрудников в обеденный перерыв, запретить им есть на рабочем месте;
- Для приема пищи должна быть отдельная комната с раковиной и дозатором с антисептиком;
- Обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, которые разрешено применять в присутствии людей;
- Сотрудники должны соблюдать правила личной гигиены (часто мыть руки с мылом) и носить средства индивидуальной защиты (маски, которые нужно менять каждые три часа);
- Организация должна создать запас на пять дней из средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств;
- Каждые два часа нужно проветривать помещение, а также после каждого посетителя;
- В помещении следует проводить влажную уборку, а после каждого клиента дезинфицировать поверхности и инструменты. При этом проведение дезинфекции следует подтверждать фотографиями;
- В течение дня измерять сотрудникам температуру;
- К работе не должны допускаться люди из зоны риска, а также сотрудники без результатов медосмотров.
Дополнительные рекомендации для салонов красоты и парикмахерских:
- Нельзя предлагать клиентам чай и кофе;
- Работники должны использовать средства индивидуальной защиты IV типа: носить пижаму, медицинский халат, шапочку, маску (одноразовая или многоразовая) и менять ее каждые три часа, либо респиратор, перчатки, носки, тапочки или туфли. После окончания работы они должны стираться;
- Обслуживать только по предварительной записи, соблюдая интервал в 20 минут между клиентами;
Дополнительные рекомендации для предприятий по техобслуживанию автомобилей:
- При наличии отдельных боксов и входа в них, в бокса запускается по одному автомобилю. Если боксов нет, либо на предприятии общий въезд, за раз компания может обслужить только один автомобиль.
Дополнительные рекомендации для магазинов:
- Посетители в торговом зале и у касс должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Если это невозможно, следует ограничить доступ в магазин;
- После каждого клиента кассу и все контактные поверхности там следует продезинфицировать.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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