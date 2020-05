В ККБ №1 снова принимают пациентов, но только со справкой об отсутствии COVID-19. Где ее взять?

View this post on Instagram

Сообщаем, что в НИИ-ККБ№1 возобновляется плановый приём в краевой консультативно-диагностической поликлинике, а также плановая госпитализация на лечение. ⠀ ВАЖНО! При поступлении в НИИ-ККБ№1 каждый пациент должен иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 (сроком не более 7 дней с момента забора материала)*; полное отсутствие симптомов ОРЗ и пневмонии, направление поликлиники по м/ж, результаты обследования соответственно своему заболеванию, паспорт, полис ОМС, СНИЛС. ⠀ Спасибо за понимание! ⠀ * Рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций.