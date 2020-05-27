В ККБ №1 снова принимают пациентов, но только со справкой об отсутствии COVID-19. Где ее взять?

Краснодарский край

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В Краевой клинической больнице №1 Краснодара 27 мая сообщили о возобновлении приема пациентов и плановой госпитализации на лечение

Напомним, 30 марта на входе в ККБ № 1 появились палатки для первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус. В середине апреля больница сообщила, в медучреждение стали перенаправлять экстренных больных, например, пострадавших в ДТП или людей с инсультом, поэтому плановый прием пациентов ограничен на неопределенный срок.

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7 мая отделения, расположенные в старом и новом корпусах больницы, полностью приостановили прием новых пациентов, в том числе экстренных больных. 27 мая в аккаунтах больницы в соцсетях опубликовали сообщение о том, что в НИИ-ККБ№1 возобновляется плановый прием в краевой консультативно-диагностической поликлинике, а также плановая госпитализация на лечение.

При поступлении пациент должен предъявить отрицательный анализ на коронавирус (сроком не более семи дней с момента забора материала), направление поликлиники по месту жительства, результаты обследования по своему заболеванию, паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Кроме того, у человека не должно быть симптомов ОРЗ и пневмонии.

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Как сообщили в аккаунте ККБ №1, если гражданину требуется госпитализация и у него есть показания, анализ на COVID-19 должны сделать в поликлинике по месту жительства.

Журналисты портала Юга.ру позвонили в регистратуры нескольких поликлиник, чтобы узнать, сделают ли им там анализ на коронавирус, который требуют в ККБ №1.

В поликлинике №16 по улице Московской сообщили, что тесты на COVID-19 не делают и такие направления не дают.

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«Это, наверно, [можно сдать, — прим.] только в инфекционке или только платно», — сказали в регистратуре.

В поликлинике №19 на улице Офицерской сообщили, что для сдачи анализа на коронавирус, нужно прийти в поликлинику с направлением из ККБ №1, взять талончик, после чего в медучреждении проведут тестирование на COVID-19.

В регистратуре поликлиники №5 на улице Калинина не знали о том, что в Краевой клинической больнице возобновили госпитализацию пациентов. Для сдачи анализа на коронавирус журналиста отправили в кабинет заведующей.

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В поликлинике №13 по улице Силантьева рассказали такой порядок действий: гражданину следует узнать дату приема в ККБ №1, прийти в регистратуру поликлиники и взять талон на прием к терапевту, тот назначит анализ на COVID-19, забор проведут в поликлинике и отправят в лабораторию. Результат будет готов через 3-4 дня, в случае большого потока людей анализ придется подождать до 10 дней.

Как сообщали Юга.ру, к 27 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 3 тыс. 506 человек. Выздоровели 2 тыс. 257 человек, умерли 29 пациентов.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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Сообщаем, что в НИИ-ККБ№1 возобновляется плановый приём в краевой консультативно-диагностической поликлинике, а также плановая госпитализация на лечение. ⠀ ВАЖНО! При поступлении в НИИ-ККБ№1 каждый пациент должен иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 (сроком не более 7 дней с момента забора материала)*; полное отсутствие симптомов ОРЗ и пневмонии, направление поликлиники по м/ж, результаты обследования соответственно своему заболеванию, паспорт, полис ОМС, СНИЛС. ⠀ Спасибо за понимание! ⠀ * Рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций.

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Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Роспотребнадзор

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