На острие качества. В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «На острие качества». Покупатели могут приобрести стильные и функциональные ножи Swiss Diamond всего за 1 рубль — достаточно совершать привычные покупки и копить электронные наклейки. Акция продлится до 24 августа 2026 года. Предложение действует не во всех магазинах — подробности можно узнать на сайте акции. Коллекция для любителей готовить Хороших ножей много не бывает, особенно когда ими действительно пользуются каждый день. Дома, на даче, во время пикников или семейных ужинов — удобный и острый нож давно стал не просто кухонным аксессуаром, а настоящим помощником в готовке.

Предыдущая кампания с ножами Swiss Diamond вызвала большой интерес у покупателей, поэтому в этом году «Пятёрочка» решила провести ее еще раз, дополнив коллекцию новыми товарами для кухни. В этом году в акции представлена обновленная линейка ножей Swiss Diamond: шеф, сантоку, разделочный, универсальный и для овощей и фруктов. Также доступны подставка для хранения и точилки для ножей и ножниц. Все аксессуары выполнены в едином дизайне и подойдут как для ежедневной готовки, так и в качестве полезного подарка для близких.

© Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

© Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Обычные покупки — к новой коллекции Принять участие в акции просто. За каждые 400 рублей в чеке участникам программы лояльности «Х5 Клуб» начисляется одна электронная наклейка. Чтобы получить нож из коллекции, необходимо накопить 40 или 70 наклеек — покупатель сам решает, использовать их раньше или продолжить копить для приобретения выбранной модели. Также за 40 наклеек можно купить подставку или точилку со скидкой до 79%. За товары-партнеры акции начисляются дополнительные наклейки — так можно быстрее собрать нужное количество.