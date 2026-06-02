66-летний врач-гинеколог приехала из Туапсе в краевую столицу, чтобы снять все накопления — мошенники «обвинили» ее в государственной измене

1 июня ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудники уголовного розыска в Краснодаре предотвратили хищение 5 млн рублей у 66-летней пенсионерки — врача-гинеколога из Туапсе.

По данным полиции, мошенники позвонили женщине и заявили, что она подозревается в государственной измене. Единственным способом избежать преследования они назвали снятие всех сбережений со счетов. Под влиянием звонивших пенсионерка приехала из Туапсе в Краснодар и обратилась в банк с просьбой выдать наличные — якобы для покупки иностранной валюты.

Однако сотрудник банка заподозрил, что клиентка действует по указке аферистов, и вызвал полицию. На место оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска. Но убедить женщину оказалось крайне непросто: мошенники заранее внушили ей, что нельзя доверять ни полиции, ни банковским работникам. В итоге стражам порядка потребовалось почти шесть часов, прежде чем пенсионерка поверила, что общалась с преступниками, и отказалась от перевода.