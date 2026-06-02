Почти шесть часов на уговоры. Полицейские Краснодара спасли врача из Туапсе от перевода мошенникам 5 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Master1305, ru.freepik.com
    © Фото Master1305, ru.freepik.com

66-летний врач-гинеколог приехала из Туапсе в краевую столицу, чтобы снять все накопления — мошенники «обвинили» ее в государственной измене

1 июня ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудники уголовного розыска в Краснодаре предотвратили хищение 5 млн рублей у 66-летней пенсионерки — врача-гинеколога из Туапсе.

По данным полиции, мошенники позвонили женщине и заявили, что она подозревается в государственной измене. Единственным способом избежать преследования они назвали снятие всех сбережений со счетов. Под влиянием звонивших пенсионерка приехала из Туапсе в Краснодар и обратилась в банк с просьбой выдать наличные — якобы для покупки иностранной валюты.

Однако сотрудник банка заподозрил, что клиентка действует по указке аферистов, и вызвал полицию. На место оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска. Но убедить женщину оказалось крайне непросто: мошенники заранее внушили ей, что нельзя доверять ни полиции, ни банковским работникам. В итоге стражам порядка потребовалось почти шесть часов, прежде чем пенсионерка поверила, что общалась с преступниками, и отказалась от перевода.

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»:

Напомним, что в 2025 году Краснодар занял второе место в России по числу звонков от мошенников. Прокуратура Краснодарского края регулярно предупреждает жителей о новых схемах обмана — от фейковых звонков от имени посольств и поддельных «Госуслуг» до вирусов под видом пасхальных открыток и продажи ответов на ЕГЭ. Мошенники также активизировались перед курортным сезоном, используя фальшивые объявления об аренде жилья на побережье.

Как писали Юга.ру, Общественная палата России заявила о проблеме «ряженых» ветеранов СВО.

Деньги Мобильная связь Мошенничество общество Полиция Преступления Технологии Туапсинский район

Новости

Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»
Почти шесть часов на уговоры. Полицейские Краснодара спасли врача из Туапсе от перевода мошенникам 5 млн рублей
Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря
В Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды
Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове
Пятый из лучших. Краснодар вошел в топ-10 городов России, привлекательных для молодежи

Лента новостей

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Сегодня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Вчера, 17:33
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
На острие качества
Сегодня, 11:42 Реклама
На острие качества
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

Реклама на сайте