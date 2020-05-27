На Кубани число зараженных коронавирусом превысило 3500 человек, умер еще один пациент

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае за сутки с 26 по 27 мая выявили 80 случае заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 8 тыс. 338 новых случаев инфицирования. По данным федерального оперштаба, выздоровели 11 тыс. 79 человек, умер 161 пациент.

На юге и Северном Кавказе за сутки к 27 мая зарегистрировали 797 новых случаев: 203 — в Ростовской области, 161 — в Дагестане, 87 — в Кабардино-Балкарии, 80 — в Краснодарском крае, 72 — на Ставрополье, 53 — в Северной Осетии, 40 — в Ингушетии, 39 — в Карачаево-Черкесии, 38 — в Адыгее, 19 — в Чечне, 3 — в Крыму, 2 — в Севастополе. При этом резкий скачок заметен в Дагестане: накануне в республике зафиксировали 89 случаев инфицирования.

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Всего в России коронавирус официально подтвержден у 370 тыс. 680 человек, пишет RT. Выздоровели 142 тыс. 208 человек, зафиксировано 3 тыс. 968 летальных исходов.

В Краснодарском крае за минувшие сутки диагностировали инфекцию у 80 человек. Вылечились 176 человек, умер один пациент.

Краевой оперштаб опубликовал 27 мая населенные пункты и районы, в которых зафиксировали новые случаи заражения:

  • 16 случаев в Краснодаре;
  • 11 — в Кавказском районе;
  • по 7 — в Сочи и Армавире;
  • 6 — в Белореченском районе;
  • 5 — в Тихорецком районе;
  • 4 — в Апшеронском районе;
  • по 3 — в Новороссийске и Мостовском районе;
  • по 2 — в Гулькевичском, Курганинском, Новокубанском, Красноармейском и Кореновском районах;
  • по 1 — в Тбилисском, Тимашевском, Динском, Отрадненском, Успенском, Крымском и Каневском районах, а также в Геленджике.

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В оперштабе уточнили, что среди заразившихся пятеро детей из Апшеронского, Кавказского и Курганинского районов. Всего на Кубани выявили 3 тыс. 506 человек с коронавирусом. Выздоровели 2 тыс. 257 человек, умерли 29 пациентов.

«36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, инфекционных больницах Сочи и Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, Краевых клинических больницах № 1 и № 2», — рассказали в минздраве Кубани.

По данным краевого оперштаба на 27 мая, на стационарном лечении находятся 2 тыс. 214 человек, в том числе 250 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства — 13 тыс. 410 человек. В обсерваторах наблюдают за 2 тыс. 812 приезжими.

Здравоохранение Кавказский район Коронавирус Краснодар Медицина Сочи

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