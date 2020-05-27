На Кубани число зараженных коронавирусом превысило 3500 человек, умер еще один пациент

В Краснодарском крае за сутки с 26 по 27 мая выявили 80 случае заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 8 тыс. 338 новых случаев инфицирования . По данным федерального оперштаба, выздоровели 11 тыс. 79 человек, умер 161 пациент. На юге и Северном Кавказе за сутки к 27 мая зарегистрировали 797 новых случаев: 203 — в Ростовской области, 161 — в Дагестане, 87 — в Кабардино-Балкарии, 80 — в Краснодарском крае, 72 — на Ставрополье, 53 — в Северной Осетии, 40 — в Ингушетии, 39 — в Карачаево-Черкесии, 38 — в Адыгее, 19 — в Чечне, 3 — в Крыму, 2 — в Севастополе. При этом резкий скачок заметен в Дагестане: накануне в республике зафиксировали 89 случаев инфицирования.

Всего в России коронавирус официально подтвержден у 370 тыс. 680 человек , пишет RT. Выздоровели 142 тыс. 208 человек, зафиксировано 3 тыс. 968 летальных исходов. В Краснодарском крае за минувшие сутки диагностировали инфекцию у 80 человек. Вылечились 176 человек, умер один пациент. Краевой оперштаб опубликовал 27 мая населенные пункты и районы, в которых зафиксировали новые случаи заражения: 16 случаев в Краснодаре;

11 — в Кавказском районе;

по 7 — в Сочи и Армавире;

6 — в Белореченском районе;

5 — в Тихорецком районе;

4 — в Апшеронском районе;

по 3 — в Новороссийске и Мостовском районе;

по 2 — в Гулькевичском, Курганинском, Новокубанском, Красноармейском и Кореновском районах;

по 1 — в Тбилисском, Тимашевском, Динском, Отрадненском, Успенском, Крымском и Каневском районах, а также в Геленджике.

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