Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря
В Таганрогском заливе ученые обнаружили желтую триглу — морского петуха. Специалисты называют находку феноменом
2 июня пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые впервые заметили на севере Азовского моря желтую триглу — морского петуха.
Рыбу обнаружили в Таганрогском заливе еще 14 мая — она плавала на расстоянии 12 км от берега. Ее длина составила 76 см, а вес — 3,2 кг.
Желтая тригла, или морской петух, — морская придонная рыба. Ее естественный ареал — прибрежные воды северо-восточной Атлантики от Западной Сахары на юге до Норвегии на севере. Также она встречается в Северном, Средиземном, Мраморном и Черном морях.
Тригла выглядит необычно: ее крупная голова покрыта шипами и своеобразной «броней» из костных пластин, а плавники яркие, разноцветные и напоминают хвост павлина. Морской петух — хищник, который питается крабами, креветками, рыбой и иногда моллюсками.
Ученые отметили, что находка триглы — настоящий феномен, так как ее привычная среда обитания — Черное море. Иногда рыба появляется в районе Керченского пролива, однако так далеко на север морской петух еще не заплывал. В последний раз в южной части Азовского моря триглу наблюдали в период предыдущего осолонения водоема — в 1972–1979 годах.
Специалисты считают, что появление морского петуха в Азовском море связано с повышением его солености — раньше водоем был слишком пресным для триглы. По их словам, Азовское море постепенно превращается в «огромную черноморскую лагуну», о чем свидетельствует рост числа рыб-мигрантов.
«Морские собачки, зеленушки, черноморские бычки, теперь морской петух — количество черноморских обитателей, регистрируемых в Азовском море и в его самом опресненном участке — Таганрогском заливе, постоянно увеличивается. Постепенно эта тенденция захватывает и Таганрогский залив, его западную часть», — подытожили ученые.
Ранее Юга.ру писали, что в 2025 году в Таганрогском заливе был зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%. Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море.
Как писали Юга.ру, за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды.