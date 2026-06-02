Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря

2 июня пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые впервые заметили на севере Азовского моря желтую триглу — морского петуха.

Рыбу обнаружили в Таганрогском заливе еще 14 мая — она плавала на расстоянии 12 км от берега. Ее длина составила 76 см, а вес — 3,2 кг.

Желтая тригла, или морской петух, — морская придонная рыба. Ее естественный ареал — прибрежные воды северо-восточной Атлантики от Западной Сахары на юге до Норвегии на севере. Также она встречается в Северном, Средиземном, Мраморном и Черном морях.



Тригла выглядит необычно: ее крупная голова покрыта шипами и своеобразной «броней» из костных пластин, а плавники яркие, разноцветные и напоминают хвост павлина. Морской петух — хищник, который питается крабами, креветками, рыбой и иногда моллюсками.

Ученые отметили, что находка триглы — настоящий феномен, так как ее привычная среда обитания — Черное море. Иногда рыба появляется в районе Керченского пролива, однако так далеко на север морской петух еще не заплывал. В последний раз в южной части Азовского моря триглу наблюдали в период предыдущего осолонения водоема — в 1972–1979 годах.