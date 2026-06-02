Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта azniirkh.vniro.ru
    © Скриншот фото с сайта azniirkh.vniro.ru

В Таганрогском заливе ученые обнаружили желтую триглу — морского петуха. Специалисты называют находку феноменом

2 июня пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщила, что ученые впервые заметили на севере Азовского моря желтую триглу — морского петуха.

Рыбу обнаружили в Таганрогском заливе еще 14 мая — она плавала на расстоянии 12 км от берега. Ее длина составила 76 см, а вес — 3,2 кг.

Желтая тригла, или морской петух, — морская придонная рыба. Ее естественный ареал — прибрежные воды северо-восточной Атлантики от Западной Сахары на юге до Норвегии на севере. Также она встречается в Северном, Средиземном, Мраморном и Черном морях.

Тригла выглядит необычно: ее крупная голова покрыта шипами и своеобразной «броней» из костных пластин, а плавники яркие, разноцветные и напоминают хвост павлина. Морской петух — хищник, который питается крабами, креветками, рыбой и иногда моллюсками.

Ученые отметили, что находка триглы — настоящий феномен, так как ее привычная среда обитания — Черное море. Иногда рыба появляется в районе Керченского пролива, однако так далеко на север морской петух еще не заплывал. В последний раз в южной части Азовского моря триглу наблюдали в период предыдущего осолонения водоема — в 1972–1979 годах.

Ученые выпустят в Дон краснокнижную рыбу:

Специалисты считают, что появление морского петуха в Азовском море связано с повышением его солености — раньше водоем был слишком пресным для триглы. По их словам, Азовское море постепенно превращается в «огромную черноморскую лагуну», о чем свидетельствует рост числа рыб-мигрантов.

«Морские собачки, зеленушки, черноморские бычки, теперь морской петух — количество черноморских обитателей, регистрируемых в Азовском море и в его самом опресненном участке — Таганрогском заливе, постоянно увеличивается. Постепенно эта тенденция захватывает и Таганрогский залив, его западную часть», — подытожили ученые.

Ранее Юга.ру писали, что в 2025 году в Таганрогском заливе был зафиксирован рекорд солености воды — 12%. В Азовском море показатель выше — 16%. Причиной роста солености воды специалисты назвали уменьшение стока рек Дона и Кубани в Азовское море. 

Как писали Юга.ру, за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды.

Азовское море Животные Наука Открытия ученых Ростовская область Экология

Новости

Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»
Почти шесть часов на уговоры. Полицейские Краснодара спасли врача из Туапсе от перевода мошенникам 5 млн рублей
Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря
В Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды
Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове
Пятый из лучших. Краснодар вошел в топ-10 городов России, привлекательных для молодежи

Лента новостей

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Сегодня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Вчера, 17:33
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
На острие качества
Сегодня, 11:42 Реклама
На острие качества
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

Реклама на сайте