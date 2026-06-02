Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»

В краснодарском ТСИ покажут новый спектакль «Орфей. Шепот в сумерках». Премьера будет идти три дня — с 18 по 20 июня (12+)

В основе пластического спектакля лежит миф об Орфее. Это величайший певец и музыкант из древнегреческих мифов, сын музы Каллиопы и фракийского бога. Его золотая лира, подаренная Аполлоном, обладала магической силой.

Краснодарский Театр современного искусства анонсировал на 18-20 июня премьерные показы спектакля «Орфей. Шепот в сумерках». Постановщики характеризуют проект как путешествие внутрь себя.

В постановке герой спускается во тьму собственного подсознания, чтобы найти утраченную часть себя.

«Пластика, звук и визуальный образ соединяются в атмосферу тревожного сна, где каждое движение — это поиск, страх и попытка услышать свою внутреннюю мелодию», — рассказали организаторы.

Начало премьерных показов 18 и 19 июня в 19:00, а также 20 июня в 17:00. Подробности можно уточнить у организаторов.