Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено Театром современного искусства
    © Фото предоставлено Театром современного искусства

В краснодарском ТСИ покажут новый спектакль «Орфей. Шепот в сумерках». Премьера будет идти три дня — с 18 по 20 июня (12+)

Краснодарский Театр современного искусства анонсировал на 18-20 июня премьерные показы спектакля «Орфей. Шепот в сумерках». Постановщики характеризуют проект как путешествие внутрь себя.

В основе пластического спектакля лежит миф об Орфее. Это величайший певец и музыкант из древнегреческих мифов, сын музы Каллиопы и фракийского бога. Его золотая лира, подаренная Аполлоном, обладала магической силой.

Диалоги, детали, психологизм:

В постановке герой спускается во тьму собственного подсознания, чтобы найти утраченную часть себя.

«Пластика, звук и визуальный образ соединяются в атмосферу тревожного сна, где каждое движение — это поиск, страх и попытка услышать свою внутреннюю мелодию», — рассказали организаторы.

Начало премьерных показов 18 и 19 июня в 19:00, а также 20 июня в 17:00. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 4 по 7 июня пройдут гастроли Самарского театра драмы.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Танцы Театры

Новости

Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»
Почти шесть часов на уговоры. Полицейские Краснодара спасли врача из Туапсе от перевода мошенникам 5 млн рублей
Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря
В Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды
Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове
Пятый из лучших. Краснодар вошел в топ-10 городов России, привлекательных для молодежи

Лента новостей

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Сегодня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Вчера, 17:33
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
На острие качества
Сегодня, 11:42 Реклама
На острие качества
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

Реклама на сайте