В Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды

В Анапе на старте курортного сезона начались ремонты и проверки коммунальных сетей, оставившие часть курорта и пригородов без света и воды

25 мая глава Анапы Светлана Маслова сообщила , что 1 июня в городе официально стартует купальный сезон, который продлится до 30 сентября. Однако в начале июня из-за плановых ремонтов и испытаний изношенной инфраструктуры часть курорта одновременно останется без воды и электричества.

Помимо этого, в «Водоканале Анапы» сообщили, что 2 июня с 9:00 до 18:00 из-за переключения сетей холодную воду отключат по адресам:

улица Ленина, № 141, 143, 145, 151, 153;

улица Промышленная, № 2;

бульвар Евскина (на участке от улицы Ленина до дома № 157а).

Также власти предупредили жителей Анапы, что из-за гидравлических испытаний котельной № 3 с 4 по 17 июня (на две недели) полностью отключат горячую воду в микрорайонах 3А и 3Б, а также в районах «Высокий берег» и Ореховая роща.

Напомним, что с 1 июня в Анапе разрешено купаться на галечных пляжах, а также на 4,5 км песчаных зон — в селе Витязево и на отрезке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Однако волонтеры по-прежнему устраняют последствия разлива нефти в Черном море от декабря 2024 года — находят на побережье мазут, испачканных птиц и мертвых животных. Также блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы. При контакте с водой он превращается в вязкую смесь, похожую на глину, в которой надолго остаются следы от ног.