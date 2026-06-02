Кондратьев запретил чиновникам краевого правительства покидать Краснодарский край
Губернатор Кондратьев ограничил выезд за пределы Краснодарского края для заместителей и глав министерств
2 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев ввел ограничения на выезд за пределы региона для высших чиновников. Мера распространяется на заместителей главы, а также руководителей краевых министерств и департаментов.
«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», — прокомментировал свое решение губернатор.
Ограничения вводятся для того, чтобы поддерживать высокую степень готовности системы управления регионом. На территории Краснодарского края продолжает действовать режим среднего уровня реагирования, и власти должны оперативно реагировать на любые изменения обстановки.
Хотя формально запрет касается только краевых чиновников, муниципальным руководителям также советуют воздержаться от поездок за пределы региона.
Как писали Юга.ру, в конце апредя власти рассказали, почему в телеграм-канале Вениамина Кондратьева больше нельзя оставлять комментарии.