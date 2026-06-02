Кондратьев запретил чиновникам краевого правительства покидать Краснодарский край

2 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев ввел ограничения на выезд за пределы региона для высших чиновников. Мера распространяется на заместителей главы, а также руководителей краевых министерств и департаментов.

«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», — прокомментировал свое решение губернатор.