Кондратьев запретил чиновникам краевого правительства покидать Краснодарский край

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Губернатор Кондратьев ограничил выезд за пределы Краснодарского края для заместителей и глав министерств

2 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев ввел ограничения на выезд за пределы региона для высших чиновников. Мера распространяется на заместителей главы, а также руководителей краевых министерств и департаментов.

«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», — прокомментировал свое решение губернатор.

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Ограничения вводятся для того, чтобы поддерживать высокую степень готовности системы управления регионом. На территории Краснодарского края продолжает действовать режим среднего уровня реагирования, и власти должны оперативно реагировать на любые изменения обстановки.

Хотя формально запрет касается только краевых чиновников, муниципальным руководителям также советуют воздержаться от поездок за пределы региона.

Как писали Юга.ру, в конце апредя власти рассказали, почему в телеграм-канале Вениамина Кондратьева больше нельзя оставлять комментарии.

Безопасность Вениамин Кондратьев Чиновники

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Кондратьев запретил чиновникам краевого правительства покидать Краснодарский край
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