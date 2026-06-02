Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове

  • Random Fest 2024 в Краснодаре © Фото Александра Вохмина
Хедлайнерами Random Fest 2026 станут OG Buda, Mayot и Toxi$ (18+)

9 июля в Краснодаре стартует тур Random Fest 2026. На фестивале выступят известные современные рэперы: OG Buda, Mayot, Toxi$, 163onmyneck, Джон Гарик и Inst Rinna.

Шоу охватит восемь городов России. Помимо столицы Кубани, мероприятия состоятся в Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Москве.

Фестиваль в Краснодаре пройдет 9 июля на концертной площадке «Порт 219», в Ростове — 10 июля в пространстве Embargo Villa.

Random Fest — проект объединения Random Crew, занимающегося менеджментом, продюсированием и визуалом многих ведущих рэп-артистов. Фестивали проводятся ежегодно с 2023 года, с каждым сезоном растет количество городов и участников. Для Краснодара и Ростова грядущий Random Fest станет уже третьим.

Как сообщали Юга.ру, 7 мая фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае». В тот же день стало известно, что парад Победы решили провести впервые с 2022 года.

Краснодарский фестиваль электронной музыки «Омега» перенесли на новую дату — с 6 июня на 11 июля.

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
