Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове
Хедлайнерами Random Fest 2026 станут OG Buda, Mayot и Toxi$ (18+)
9 июля в Краснодаре стартует тур Random Fest 2026. На фестивале выступят известные современные рэперы: OG Buda, Mayot, Toxi$, 163onmyneck, Джон Гарик и Inst Rinna.
Шоу охватит восемь городов России. Помимо столицы Кубани, мероприятия состоятся в Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Москве.
Фестиваль в Краснодаре пройдет 9 июля на концертной площадке «Порт 219», в Ростове — 10 июля в пространстве Embargo Villa.
Random Fest — проект объединения Random Crew, занимающегося менеджментом, продюсированием и визуалом многих ведущих рэп-артистов. Фестивали проводятся ежегодно с 2023 года, с каждым сезоном растет количество городов и участников. Для Краснодара и Ростова грядущий Random Fest станет уже третьим.