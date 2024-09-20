В ресторане Японского сада Краснодара приготовили 12 тонн риса. Какие блюда самые популярные?

С момента открытия ресторан Ryotei в Краснодаре приготовил 12 тонн риса, а за лето 2024 года — 3,9 тонн

Пресс-служба краснодарского ресторана Ryotei сообщила Юга.ру, что 20 сентября отмечается Всемирный день риса. Праздник появился в 2004 году. Эксперты проанализировали, какие блюда с этим злаком чаще всего заказывали гости заведения.

В Ryotei отметили, что с момента открытия в ресторане приготовили 12 тонн риса, а за лето 2024 года — 3,9 тонн.

Самым популярными блюдами стали роллы и суши. На них приходится 35,5% от всех заказов, это 51 720 порций.