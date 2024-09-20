В ресторане Японского сада Краснодара приготовили 12 тонн риса. Какие блюда самые популярные?
С момента открытия ресторан Ryotei в Краснодаре приготовил 12 тонн риса, а за лето 2024 года — 3,9 тонн
Пресс-служба краснодарского ресторана Ryotei сообщила Юга.ру, что 20 сентября отмечается Всемирный день риса. Праздник появился в 2004 году. Эксперты проанализировали, какие блюда с этим злаком чаще всего заказывали гости заведения.
В Ryotei отметили, что с момента открытия в ресторане приготовили 12 тонн риса, а за лето 2024 года — 3,9 тонн.
Самым популярными блюдами стали роллы и суши. На них приходится 35,5% от всех заказов, это 51 720 порций.
Символика Японского сада в Краснодаре:
Чаще всего в ресторане заказывают урамаки — это обратные роллы, где рис находится снаружи, а морская водоросль — внутри. За лето 2024 года подали 28 180 порций — более половины от всех заказанных роллов. Лидером категории оказались урамаки обожженные с лососем и крабом (их заказывали 6 844 раз). «Филадельфию с лососем и красной икрой» готовили 6 757 раз, а урамаки с угрем и крабом — 4 576 раз.
На втором месте по популярности идут суши, они же суси, а в Японии — нигири. Это комок риса, на который укладывают кусочек рыбы или морепродуктов. Их заказывали 13 539 раз. Среди нигири в топ-3 самых популярных позиций — с лососем (3 175 порций), с гребешком (2 211 порций) и тунцом блю фин (1 616 порций).
На третьем месте оказались роллы тэмаки. На нори выкладывают рис, добавляют начинку и поднимают края. Их заказали 4 132 раза, из них с крабом — 1 128 раз, с острой креветкой — 1 044 раза, с лососем — 765 раз.
На завтрак рис подавали 5 088 раз. Он входит в состав традиционных японских утренних сетов. В «Кайсэн-доне» — с лососем, угрем, гребешком, красной икрой и маринованным желтком. В «Гокане» — паровой с нори.