Прокуратура, МЧС и экологи выступили против запуска туристического поезда в горах Сочи
Турпоезд с открытыми вагонами должен был ходить по старой краснополянской дороге — трасса считается самой опасной в Сочи
Предыстория. В мае 2024 года появилась информация, что летом на старой дороге в Красную Поляну в ущелье Ахцу запустят турпоезд. Участок этой трассы считается самым опасным в Сочи, его называют «Господи, пронеси!».
Склоны планировали укрепить и защитить от камнепадов. Однако общественники выступили против строительства.
19 сентября прокуратура Адлерского района Сочи сообщила, что после массовых обращений провела проверку и вынесла строительной компании предостережение «о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В ведомстве отметили, что юрлицо арендовало участок на старой краснополянской трассе и оборудовало там узкоколейную ж/д дорогу и туристическую инфраструктуру.
Специалисты МЧС, Гидрометцентра и управления гражданской обороны и защиты населения «отметили высокую степень лавинной опасности участка в районе памятника природы «Ущелье Ахцу» и отсутствие достаточной инженерно-технической защиты созданной инфраструктуры».
«В связи с изложенным, учитывая, что до настоящего времени деятельность не ведется, руководителю организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — заявили в ведомстве.
Ранее ученые заявили, что строительство дороги, на слонах которой растут краснокнижные эндемики, могло привести к уничтожению редких растений.
«Специалисты научного отдела Сочинского национального парка сейчас проводят оценку ущерба редким и исчезающим видам растений и животных, занесенным в Красную книгу, который нанесли создатели туристической инфраструктуры. По предварительным данным, он может составить более 800 млн рублей», — сообщили в Сочинском географическом обществе.
Справка. Старую краснополянскую дорогу построили в 1899 году. Самая живописная и опасная часть дороги проходила через скальный участок в ущелье Ахцу. Его закрыли в 2005 году из-за угрозы камнепадов, пишет телеграм-канал FunSochi.
Как писали Юга.ру, РЖД запустили первый электропоезд, который перевозит пассажиров в автоматическом режиме.