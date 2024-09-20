Прокуратура, МЧС и экологи выступили против запуска туристического поезда в горах Сочи

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочинский географ»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочинский географ»

Турпоезд с открытыми вагонами должен был ходить по старой краснополянской дороге — трасса считается самой опасной в Сочи

Предыстория. В мае 2024 года появилась информация, что летом на старой дороге в Красную Поляну в ущелье Ахцу запустят турпоезд. Участок этой трассы считается самым опасным в Сочи, его называют «Господи, пронеси!».

Склоны планировали укрепить и защитить от камнепадов. Однако общественники выступили против строительства.

19 сентября прокуратура Адлерского района Сочи сообщила, что после массовых обращений провела проверку и вынесла строительной компании предостережение «о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В ведомстве отметили, что юрлицо арендовало участок на старой краснополянской трассе и оборудовало там узкоколейную ж/д дорогу и туристическую инфраструктуру. 

Специалисты МЧС, Гидрометцентра и управления гражданской обороны и защиты населения «отметили высокую степень лавинной опасности участка в районе памятника природы «Ущелье Ахцу» и отсутствие достаточной инженерно-технической защиты созданной инфраструктуры».

«В связи с изложенным, учитывая, что до настоящего времени деятельность не ведется, руководителю организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — заявили в ведомстве.

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Ранее ученые заявили, что строительство дороги, на слонах которой растут краснокнижные эндемики, могло привести к уничтожению редких растений. 

«Специалисты научного отдела Сочинского национального парка сейчас проводят оценку ущерба редким и исчезающим видам растений и животных, занесенным в Красную книгу, который нанесли создатели туристической инфраструктуры. По предварительным данным, он может составить более 800 млн рублей», — сообщили в Сочинском географическом обществе.

Справка. Старую краснополянскую дорогу построили в 1899 году. Самая живописная и опасная часть дороги проходила через скальный участок в ущелье Ахцу. Его закрыли в 2005 году из-за угрозы камнепадов, пишет телеграм-канал FunSochi.

Как писали Юга.ру, РЖД запустили первый электропоезд, который перевозит пассажиров в автоматическом режиме.

Железная дорога Красная Поляна Курорты и туризм Поезда Сочи

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