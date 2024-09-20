Прокуратура, МЧС и экологи выступили против запуска туристического поезда в горах Сочи

Турпоезд с открытыми вагонами должен был ходить по старой краснополянской дороге — трасса считается самой опасной в Сочи

Предыстория. В мае 2024 года появилась информация, что летом на старой дороге в Красную Поляну в ущелье Ахцу запустят турпоезд. Участок этой трассы считается самым опасным в Сочи, его называют «Господи, пронеси!».



Склоны планировали укрепить и защитить от камнепадов. Однако общественники выступили против строительства.

19 сентября прокуратура Адлерского района Сочи сообщила, что после массовых обращений провела проверку и вынесла строительной компании предостережение «о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В ведомстве отметили, что юрлицо арендовало участок на старой краснополянской трассе и оборудовало там узкоколейную ж/д дорогу и туристическую инфраструктуру.

Специалисты МЧС, Гидрометцентра и управления гражданской обороны и защиты населения «отметили высокую степень лавинной опасности участка в районе памятника природы «Ущелье Ахцу» и отсутствие достаточной инженерно-технической защиты созданной инфраструктуры».

«В связи с изложенным, учитывая, что до настоящего времени деятельность не ведется, руководителю организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — заявили в ведомстве.