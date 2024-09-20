РЖД запустит поезд между Кисловодском и Архангельском. Состав будет делать остановку в Краснодарском крае

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Новый пассажирский поезд №197/198 запустят между Архангельском и Кисловодском в декабре

18 сентября телеграм-канал РЖД сообщил о запуске осенью 2024 года нового поезда по маршруту Архангельск — Кисловодск. 

Первый рейс отправится из Архангельска 15 декабря в 6:21, а из Кисловодска — 17 декабря в 17:44.

Караоке и спа-вагон:

Пассажиры проведут в пути в Архангельск 2 дня и 2 часа, обратно — на два часа меньше. Поезд будет курсировать один раз в четыре-пять дней. Билет в плацкартный вагон стоит от 5874 рублей, купе — от 6122 рублей.

Состав будет останавливаться в Ростове-на-Дону, Армавире, Минеральных Водах, Пятигорске, Ессентуках и других городах.

Как писали Юга.ру, РЖД открыли продажу билетов на ноябрьские праздники.

Армавир Железная дорога Кисловодск Поезда путешествия РЖД Ростов-на-Дону

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РЖД запустит поезд между Кисловодском и Архангельском. Состав будет делать остановку в Краснодарском крае
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