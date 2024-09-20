РЖД запустит поезд между Кисловодском и Архангельском. Состав будет делать остановку в Краснодарском крае

Первый рейс отправится из Архангельска 15 декабря в 6:21, а из Кисловодска — 17 декабря в 17:44.

Пассажиры проведут в пути в Архангельск 2 дня и 2 часа, обратно — на два часа меньше. Поезд будет курсировать один раз в четыре-пять дней. Билет в плацкартный вагон стоит от 5874 рублей, купе — от 6122 рублей.



Состав будет останавливаться в Ростове-на-Дону, Армавире, Минеральных Водах, Пятигорске, Ессентуках и других городах.