Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике. Подъемники небезопасны

В Геленджике приостановили работу две канатные дороги. Специалисты выявили нарушения

20 сентября Ростехнадзор сообщил, что его Северо-Кавказское управление выявило нарушения норм безопасности при эксплуатации двух канатных дорог в Геленджике. По данным ведомства, использование канаток, принадлежащих ООО «Тэфи» (Куприянова щель, 1) и ООО «Сафари-Парк» (1511-й километр трассы М4 «Дон»), опасно для жизни и здоровья пассажиров.

Качели, шезлонги и спортплощадка: В Геленджике откроют новый турмаршрут

Эксперты установили, что у канатных дорог истек срок службы, сотрудники не прошли аттестацию, не организован ремонт и техобслуживание, а также служба по эвакуации пассажиров. В конструкцию внесли изменения без разрешающих документов. Юрлицам временно запретили вести деятельность. Материалы проверок передали в Геленджикский городской суд.