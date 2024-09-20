Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике. Подъемники небезопасны

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Геленджике приостановили работу две канатные дороги. Специалисты выявили нарушения

20 сентября Ростехнадзор сообщил, что его Северо-Кавказское управление выявило нарушения норм безопасности при эксплуатации двух канатных дорог в Геленджике.

По данным ведомства, использование канаток, принадлежащих ООО «Тэфи» (Куприянова щель, 1) и ООО «Сафари-Парк» (1511-й километр трассы М4 «Дон»), опасно для жизни и здоровья пассажиров.

Качели, шезлонги и спортплощадка:

Эксперты установили, что у канатных дорог истек срок службы, сотрудники не прошли аттестацию, не организован ремонт и техобслуживание, а также служба по эвакуации пассажиров. В конструкцию внесли изменения без разрешающих документов.

Юрлицам временно запретили вести деятельность. Материалы проверок передали в Геленджикский городской суд.

Как писали Юга.ру, власти Кубани рассказали о благоустройстве набережной в Геленджике. На это выделят более 102 млн рублей.

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Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике. Подъемники небезопасны
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