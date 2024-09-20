База ФК «Краснодар» выиграла престижную архитектурную премию

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото с сайта g8.art.ru
    © Скриншот фото с сайта g8.art.ru

В Москве подвели итоги архитектурной премии G8 Creative Awards 2024

13 сентября в московском комплексе «Хлебозавод №9» подвели итоги архитектурной премии G8 Creative Awards 2024.

База футбольного клуба «Краснодар» завоевала Гран-при конкурса. Конкурентами по номинации были проекты театра драмы и комедии в Черкесске, научно-делового центра Orbital, национального-космического центра, культурного центра.

Спортивно-оздоровительный комплекс команды находится в Адыгее, рядом с поселком Четук, у берега водоема в окружении леса. Он состоит из трех блоков разной этажности. Каждый корпус представляет собой эллипс, каждый следующий этаж по площади меньше предыдущего.

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На базе игроки готовятся к матчам и проходят реабилитацию после них. База включает гостиничные номера, столовую с панорамным видом на водоём, рекреационные и игровые зоны.

На сайте премии указано, что архитектура здания выполнена в стиле современных роскошных яхт.

«Плавные обводы фасадов, спускающиеся к зеркалу воды многоуровневыми «палубами» этажей и открытых террас, создают пластику здания. Логичным продолжением архитектурного образа стали решения по благоустройству участка. Каскад террас, скамеек и ступеней, «стекающих» по береговому склону, гармонично связывают здание с окружающим ландшафтом», — описывают проект эксперты премии.

Создали базу ФК «Краснодар» Максим Рымарь, Алексей Шангин и коллектив RYMAR.STUDIO.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад.

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База ФК «Краснодар» выиграла престижную архитектурную премию
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