Shadowax, Lena Popova и еще 22 артиста. Фестиваль электронной музыки состоится в Краснодаре

Фестиваль электронной музыки «Сияние» пройдет 21 сентября в клубе «Барный Союз» (Красная, 70/1). Мероприятие совместными усилиями устраивают продюсерские группы «Физкультура» и Insomnia, которые известны, соответственно, по танцевальным вечеринкам в «Химере» и по рейвам в «Культе» и «Фабрике».

Состоять фестиваль будет из дневной и ночной частей. Сначала, с 18:00, на парковке «Барного союза» выступят элекронный поп-проект Holls, рок-группа зовименяфеодал, ретро-синтезаторный дуэт из Новороссийска Супра, диджеи Сергей Вега и Crepitus Ventris (со-основательница группировки Qloomba).

С 22 часов до 6 утра на двух танцполах пройдет ночная часть фестиваля.

Хэдлайнерами большой сцены заявлены Shadowax (альтер-эго Ishome, одной из главных молодых героинь современной электронной сцены России) и Lena Popova, которая считается первой женщиной-диджеем нашей станы, играет техно и электро исключительно с винила с 1994 года и устраивает фестиваль Gamma в Петербурге.

Также на главном танцполе выступят Future Fire с готическим бэйс-техно, Eprit, Ras Algheti, резиденты клуба XOXO Kitegnom и Pushin, композитор жанра лоу-фай-хардкор PixelBob, а также Kobza и Denis Newset с лайв-сетами.