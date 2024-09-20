Shadowax, Lena Popova и еще 22 артиста. Фестиваль электронной музыки состоится в Краснодаре
В центре Краснодара 21 сентября пройдет фестиваль «Сияние» (18+)
Фестиваль электронной музыки «Сияние» пройдет 21 сентября в клубе «Барный Союз» (Красная, 70/1). Мероприятие совместными усилиями устраивают продюсерские группы «Физкультура» и Insomnia, которые известны, соответственно, по танцевальным вечеринкам в «Химере» и по рейвам в «Культе» и «Фабрике».
Состоять фестиваль будет из дневной и ночной частей. Сначала, с 18:00, на парковке «Барного союза» выступят элекронный поп-проект Holls, рок-группа зовименяфеодал, ретро-синтезаторный дуэт из Новороссийска Супра, диджеи Сергей Вега и Crepitus Ventris (со-основательница группировки Qloomba).
С 22 часов до 6 утра на двух танцполах пройдет ночная часть фестиваля.
Хэдлайнерами большой сцены заявлены Shadowax (альтер-эго Ishome, одной из главных молодых героинь современной электронной сцены России) и Lena Popova, которая считается первой женщиной-диджеем нашей станы, играет техно и электро исключительно с винила с 1994 года и устраивает фестиваль Gamma в Петербурге.
Также на главном танцполе выступят Future Fire с готическим бэйс-техно, Eprit, Ras Algheti, резиденты клуба XOXO Kitegnom и Pushin, композитор жанра лоу-фай-хардкор PixelBob, а также Kobza и Denis Newset с лайв-сетами.
В Краснодаре оркестр исполнит музыку из «Властелина колец»:
На малой сцене сыграют Corps, Arkadich, DJ Angel, Kalugin (live), Gorikvas, Netsphere, Stereo Cross, резиденты «Физкультуры» Shuryk и Miqume.
Помимо двух танцполов, организаторы обещают восемь барных точек, закусочную, чилл-аут, а также непривычные для подобного формата «игровую» и «зону таро».
Билеты продаются как на весь фестиваль в целом, так и по отдельности на дневную и ночную части. Узнать больше о приглашенных артистах и фестивале вы можете в телеграм-каналах «Физкультура» и Insomnia.
Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодаре выступит струнный квартет, исполняющий композиции Daft Punk, The Prodigy, The Chemical Brothers и других электронных музыкантов.