Краснодарцев приглашают на литературную лекцию о творчестве Пушкина и Байрона
В Краснодаре 25 сентября пройдет лекция о двух известных поэтах (16+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 25 сентября лекцию «Пушкин и Байрон».
Программа:
- Что такое байронизм?
- Побеждает ли его пушкинизм?
- Почему женщин у поэтов так много, а погибли так рано?
- Что дали англичанину Италия с Грецией, а нашему Кавказ, Крым и Украина с Молдавией?
- Действительно ли Пушкин «наше всё», а Байрон для британцев совсем иначе?
- Есть ли у Байрона Татьяна?
- Что происходит у Пушкина с Чайльд-Гарольдом?
- Одному нужен Каин, а другому нет. Почему?
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Лекцию читает профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета Алексей Татаринов.
Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.
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