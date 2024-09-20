Краснодарцев приглашают на литературную лекцию о творчестве Пушкина и Байрона

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 25 сентября пройдет лекция о двух известных поэтах (16+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 25 сентября лекцию «Пушкин и Байрон».

Программа:

  • Что такое байронизм?
  • Побеждает ли его пушкинизм?
  • Почему женщин у поэтов так много, а погибли так рано?
  • Что дали англичанину Италия с Грецией, а нашему Кавказ, Крым и Украина с Молдавией?
  • Действительно ли Пушкин «наше всё», а Байрон для британцев совсем иначе?
  • Есть ли у Байрона Татьяна?
  • Что происходит у Пушкина с Чайльд-Гарольдом?
  • Одному нужен Каин, а другому нет. Почему?

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Лекцию читает профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета Алексей Татаринов.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, краснодарское арт-пространство «Свои» анонсировало на 22 сентября премьеру постановки «Старуха Изергиль». В основе лежит одноименный рассказ Максима Горького.

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Краснодарцев приглашают на литературную лекцию о творчестве Пушкина и Байрона
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