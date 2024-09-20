Краснодарцев приглашают на литературную лекцию о творчестве Пушкина и Байрона

В Краснодаре 25 сентября пройдет лекция о двух известных поэтах (16+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 25 сентября лекцию «Пушкин и Байрон». Программа: Что такое байронизм?

Побеждает ли его пушкинизм?

Почему женщин у поэтов так много, а погибли так рано?

Что дали англичанину Италия с Грецией, а нашему Кавказ, Крым и Украина с Молдавией?

Действительно ли Пушкин «наше всё», а Байрон для британцев совсем иначе?

Есть ли у Байрона Татьяна?

Что происходит у Пушкина с Чайльд-Гарольдом?

Одному нужен Каин, а другому нет. Почему?

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Лекцию читает профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета Алексей Татаринов. Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.