Зиявудина Магомедова госпитализировали из СИЗО в больницу с коронавирусом

Дагестан, Краснодарский край, Вся Россия

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26 мая стало известно, что бизнесмена Зиявудина Магомедова, которого подозревают в мошенничестве, госпитализировали в больницу. По данным защиты, у него диагностировали коронавирус

Напомним, Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов — совладельцы группы «Сумма», которая имеет активы в нефтегазовом секторе, сфере портовой логистики, строительстве, телекоме и инжиниринге. В марте 2018 года братьев задержали, а затем заключили под стражу по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества.

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В мае им предъявили обвинение. Следствие выяснило, что Зиявудин Магомедов был лидером сообщества и отвечал за экономику, а его брат был ответственным за политическое и силовое прикрытие. Их обвинили в шести эпизодах мошенничества и одной растрате. По данным следствия, два эпизода были связаны с подготовкой России к чемпионату мира по футболу. Летом того же года по делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, среди них Новороссийский морской торговый порт. 

22 мая 2020 года адвокат Виктория Цилюрик сообщила, что Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом. Его изолировали в отдельную камеру, а болезнь наблюдали в легкой форме. Через несколько дней в «Лефортово» выявили еще два человека с подозрением на COVID-19. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, коронавирусом могли заболеть фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в «Ново-Огарево».

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26 мая стало известно, что Магомедова госпиталазировали. Об этом сообщил его адвокат Александр Гофштейн, пишет РБК.

«По нашим данным — мы пока не видели никакого документа, — он госпитализирован. Никакими данными о его состоянии мы не располагаем, потому что им вольно или невольно придается характер военной тайны», — сказал Гофштейн.

Известно также, что бизнесмена направили в больницу СИЗО «Матросская тишина». Защита пыталась встретиться с врачами и передать лекарства, однако в этом было отказано. Гофштейн добавил, что будет добиваться изменения меры пресечения.

Зиявудин Магомедов Коронавирус Мошенничество

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