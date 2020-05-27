Зиявудина Магомедова госпитализировали из СИЗО в больницу с коронавирусом

26 мая стало известно, что бизнесмена Зиявудина Магомедова, которого подозревают в мошенничестве, госпитализировали в больницу. По данным защиты, у него диагностировали коронавирус

Напомним, Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов — совладельцы группы «Сумма», которая имеет активы в нефтегазовом секторе, сфере портовой логистики, строительстве, телекоме и инжиниринге. В марте 2018 года братьев задержали , а затем заключили под стражу по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества.

В мае им предъявили обвинение. Следствие выяснило, что Зиявудин Магомедов был лидером сообщества и отвечал за экономику, а его брат был ответственным за политическое и силовое прикрытие. Их обвинили в шести эпизодах мошенничества и одной растрате. По данным следствия, два эпизода были связаны с подготовкой России к чемпионату мира по футболу. Летом того же года по делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, среди них Новороссийский морской торговый порт.

22 мая 2020 года адвокат Виктория Цилюрик сообщила, что Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом. Его изолировали в отдельную камеру, а болезнь наблюдали в легкой форме. Через несколько дней в «Лефортово» выявили еще два человека с подозрением на COVID-19. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, коронавирусом могли заболеть фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в «Ново-Огарево».