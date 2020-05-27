Зиявудина Магомедова госпитализировали из СИЗО в больницу с коронавирусом
26 мая стало известно, что бизнесмена Зиявудина Магомедова, которого подозревают в мошенничестве, госпитализировали в больницу. По данным защиты, у него диагностировали коронавирус
Напомним, Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов — совладельцы группы «Сумма», которая имеет активы в нефтегазовом секторе, сфере портовой логистики, строительстве, телекоме и инжиниринге. В марте 2018 года братьев задержали, а затем заключили под стражу по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества.
В мае им предъявили обвинение. Следствие выяснило, что Зиявудин Магомедов был лидером сообщества и отвечал за экономику, а его брат был ответственным за политическое и силовое прикрытие. Их обвинили в шести эпизодах мошенничества и одной растрате. По данным следствия, два эпизода были связаны с подготовкой России к чемпионату мира по футболу. Летом того же года по делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, среди них Новороссийский морской торговый порт.
22 мая 2020 года адвокат Виктория Цилюрик сообщила, что Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом. Его изолировали в отдельную камеру, а болезнь наблюдали в легкой форме. Через несколько дней в «Лефортово» выявили еще два человека с подозрением на COVID-19. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, коронавирусом могли заболеть фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в «Ново-Огарево».
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26 мая стало известно, что Магомедова госпиталазировали. Об этом сообщил его адвокат Александр Гофштейн, пишет РБК.
«По нашим данным — мы пока не видели никакого документа, — он госпитализирован. Никакими данными о его состоянии мы не располагаем, потому что им вольно или невольно придается характер военной тайны», — сказал Гофштейн.
Как уточнил RT, бизнесмена направили в больницу СИЗО «Матросская тишина». Защита пыталась встретиться с врачами и передать лекарства, однако в этом было отказано. Гофштейн добавил, что будет добиваться изменения меры пресечения.