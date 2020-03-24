Из аэропорта Краснодара начал ездить автоэкспресс к Черному морю

Краснодарский край

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Автоэкспресс из международного аэропорта Краснодара 24 марта начал ездить в Анапу, Геленджик и Новороссийск

В пресс-службе аэропорта 24 марта сообщили, что теперь в Анапу, Геленджик и Новороссийск можно уехать на автоэкспрессе по системе Flybusteam. Она предоставляет возможность забронировать одновременно перелет и трансфер на автобусе из аэропорта на один из курортов Черноморского побережья Краснодарского края и обратно.

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Автоэкспресс отправляется с привокзальной площади аэропорта и без остановок следует до места назначения. Информация о статусе автобусных рейсов отображается на онлайн-табло в терминале внутренних авиалиний, а также озвучивается диктором.

Оформить авиа- и автобусный билет в одном заказе можно в авиакассах и самостоятельно на сайтах сервисов путешествий, указав пунктом прибытия один из городов Черноморского побережья. Уточнить подробности и расписание можно на сайте перевозчика — flybusteam.com.

Как писали Юга.ру, с декабря 2019 года из краевого центра с вокзала Краснодар-1 до Анапы можно добраться на «Ласточке».

Авиация Автомобили Анапа Аэропорты Геленджик Краснодар Новороссийск

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