Из аэропорта Краснодара начал ездить автоэкспресс к Черному морю

В пресс-службе аэропорта 24 марта сообщили, что теперь в Анапу, Геленджик и Новороссийск можно уехать на автоэкспрессе по системе Flybusteam. Она предоставляет возможность забронировать одновременно перелет и трансфер на автобусе из аэропорта на один из курортов Черноморского побережья Краснодарского края и обратно.

Автоэкспресс отправляется с привокзальной площади аэропорта и без остановок следует до места назначения. Информация о статусе автобусных рейсов отображается на онлайн-табло в терминале внутренних авиалиний, а также озвучивается диктором.

Оформить авиа- и автобусный билет в одном заказе можно в авиакассах и самостоятельно на сайтах сервисов путешествий, указав пунктом прибытия один из городов Черноморского побережья. Уточнить подробности и расписание можно на сайте перевозчика — flybusteam.com.