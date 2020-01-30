Строительство нового аэровокзала в Краснодаре планируют начать летом 2020 года

Проект подразумевает развитие территории площадью 2 тыс. 614 га. Его оценивают в 100 млрд рублей, при этом он может дать порядка 42 тыс. рабочих мест. Новый аэровокзал станет частью хаба, который объединит авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт.

Руководитель по взаимодействию с органами госвласти ООО «Базэл Аэро» Сергей Черномаз рассказал, что работы по проекту аэровокзального комплекса находятся на высокой стадии готовности. В ближайшее время компания планирует провести конкурс и выбрать проектировщика, а уже в августе 2020 года — выйти на нулевой этап и начать работы на площадке.

По его словам, уже завершена корректировка генерального плана развития территории, а также изъяты земельные участки общей площадью 332 га. Сейчас «Базэл Аэро» приступает к проектированию первого этапа развития аэропорта, который включает в себя аэровокзальный комплекс общей площадью 70 тыс. кв. метров и объекты служебно-технической инфраструктуры более 100 тыс. кв. метров. Их планируется построить до 2023 года.

«При разработке генерального плана развития территории, мы закладывали все те возможности, которые позволят снять инфраструктурные ограничения не только Краснодара, но и Краснодарской агломерации. (…) Это будут действительно южные ворота Южного федерального округа», — подчеркнул Черномаз.