Строительство нового аэровокзала в Краснодаре планируют начать летом 2020 года
Стали известны новые подробности проекта по созданию Южного экспортно-импортного хаба в Краснодаре
Проект обсудили 30 января на первом из серии круглых столов, посвященных главным направлениям Стратегии Краснодар-2030, которую разрабатывает одна из ведущих мировых консалтинговых компаний «Эрнст энд Янг». Первая встреча была посвящена теме «Бизнес».
Проект подразумевает развитие территории площадью 2 тыс. 614 га. Его оценивают в 100 млрд рублей, при этом он может дать порядка 42 тыс. рабочих мест. Новый аэровокзал станет частью хаба, который объединит авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт.
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Руководитель по взаимодействию с органами госвласти ООО «Базэл Аэро» Сергей Черномаз рассказал, что работы по проекту аэровокзального комплекса находятся на высокой стадии готовности. В ближайшее время компания планирует провести конкурс и выбрать проектировщика, а уже в августе 2020 года — выйти на нулевой этап и начать работы на площадке.
По его словам, уже завершена корректировка генерального плана развития территории, а также изъяты земельные участки общей площадью 332 га. Сейчас «Базэл Аэро» приступает к проектированию первого этапа развития аэропорта, который включает в себя аэровокзальный комплекс общей площадью 70 тыс. кв. метров и объекты служебно-технической инфраструктуры более 100 тыс. кв. метров. Их планируется построить до 2023 года.
«При разработке генерального плана развития территории, мы закладывали все те возможности, которые позволят снять инфраструктурные ограничения не только Краснодара, но и Краснодарской агломерации. (…) Это будут действительно южные ворота Южного федерального округа», — подчеркнул Черномаз.
Презентация положений Стратегии Краснодар-2030 в сфере «Бизнес» размещена в специальном разделе на сайте мэрии. Такие же материалы разместят по итогам других встреч — всего их будет 4. Другие будут посвящены темам «Пространственное развитие», «Транспорт» и «Социальная сфера и человеческий капитал».
После сессии круглых столов пройдут более широкие обсуждения, публичные слушания. Итогом работы должно стать рассмотрение Стратегии гордумой и ее принятие.
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