В аэропорту Краснодара рассказали, какие объекты вошли в проект нового аэровокзала
Международный аэропорт Краснодар 2 декабря сообщил о формировании мастер-плана строительства нового аэровокзального комплекса
Новые объекты станут частью мультимодального транспортного хаба в Краснодаре, объединяющего авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт. Соглашение о строительстве комплекса подписали на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018».
Ключевым объектом хаба станет новый аэровокзальный комплекс площадью около 70 тыс. кв. метров (против 12 тыс. кв. метров, которые занимает нынешний аэропорт). Управляющий директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко на совещании в администрации города рассказал, что по предварительным расчетам стоимость нового объекта вместе со всей инфраструктурой составит почти 25 млрд рублей. Пропускная способность терминала увеличится до 2,6 тыс. человек в час (сейчас аэропорт может принять до 1,1 тыс. пассажиров в час). Строительство нового аэровокзала запланировано к 2023 году.
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Терминал будет оснащен десятью телескопическими (раздвижными) трапами, рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II. Также запланировано строительство объектов служебно-технической территории нового аэропорта: это здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи и так далее.
Второе направление работы — строительство федеральных объектов: рулежных дорожек и перрона, на котором одновременно сможет стоять 21 самолет. Также в перечень объектов строительства вошли вышки контрольно-диспетчерского пункта и радиолокационного оборудования.
Последний ключевой объект — дорога регионального значения, которая соединит территорию нового аэровокзального комплекса с трассой Темрюк — Краснодар —Кропоткин в районе хутора Ленина. Она будет иметь статус дороги общего пользования.
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Дмитрий Кириченко сообщил, что Росавиация в 2018-2019 годах подписала приказы по изъятию земель площадью 370 га для размещения представленных объектов и создания мультимодального транспортного хаба.
Работу над реализацией проекта нового аэровокзала ведут специалисты аэропорта и партнеры — администрации Краснодара и края, Росавиация, Минтранс, Госкорпорация по организации воздушного движения и другие.
Международный аэропорт Краснодар планирует запустить процедуру отбора подрядчика на проектирование аэровокзала до конца 2019 года.
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