Новый терминал краснодарского аэропорта будет трехэтажным

В Международном аэропорту Краснодара рассказали, как собираются зонировать новый терминал площадью 25 тыс. кв. метров

О планах построить новое здание аэропорта Краснодара задумались в 2014 году. Тогда мэр краевого центра Владимир Евланов и гендиректор компании «Базэл Аэро» Леонид Сергеев обсуждали проект, который предполагалось реализовать к 2017 году.

В конце 2018 года стало известно, что в столице Кубани хотят создать мультимодальный транспортный комплекс. Новый аэровокзал станет ключевым объектом хаба, который объединит авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт. Проект нового аэропорта подразумевает развитие территории площадью 2 тыс. 614 га. Его стоимость оценивают в 100 млрд рублей, при этом он может дать порядка 42 тыс. рабочих мест. Планируется, что его начнут строить уже в этом году.

В пресс-службе междунарождного аэропорта Краснодар 25 февраля сообщили, что новое здание аэровокзала будет состоять из трех этажей, и рассказали, как планируют использовать пространство. По плану функционального зонирования, на первом этаже нового терминала разместят зону регистрации на рейсы внутренних и международных авиалиний и сдачи багажа, в том числе зону самостоятельной регистрации. Также на первом этаже будут камера хранения багажа, медпункт, авиакассы, магазины и кафе, багажное отделение, зал прилета и выдачи багажа. На втором этаже аэровокзала создадут инфраструктуру для трансферных пассажиров, VIP и бизнес-залы, игровую комнату матери и ребенка, служебные и технические помещения для пограничной и таможенной служб, а также там разместятся внутренние службы аэропорта.