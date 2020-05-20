Суд приговорил краснодарца к ограничению свободы за попытку продать поддельный пропуск

В Краснодаре в мае осудили мужчину, который собирался продать поддельный пропуск для передвижения по краю в период действия карантина

На Кубани из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, из-за чего жителям запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. После введения карантина, на въездах в Краснодар начали проверять прописку.

В начале апреля полицейские задержали в краевом центре 31-летнего мужчину, который собирался продать за 7 тыс. рублей красный пропуск. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ (Покушение на подделку официального документа). Еще одного местного жителя задержали 11 апреля за попытку продать пропуск.