Суд приговорил краснодарца к ограничению свободы за попытку продать поддельный пропуск
В Краснодаре в мае осудили мужчину, который собирался продать поддельный пропуск для передвижения по краю в период действия карантина
На Кубани из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, из-за чего жителям запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. После введения карантина, на въездах в Краснодар начали проверять прописку.
В начале апреля полицейские задержали в краевом центре 31-летнего мужчину, который собирался продать за 7 тыс. рублей красный пропуск. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ (Покушение на подделку официального документа). Еще одного местного жителя задержали 11 апреля за попытку продать пропуск.
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В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 20 мая сообщили, что Ленинский районый суд Краснодара вынес приговор 31-летнему местному жителю. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 327 УК РФ (Покушение на сбыт официального документа) и назначили 10 месяцев ограничения свободы.
В суде уточнили, что 7 апреля мужчина за 7 тыс. рублей пытался продать поддельный бланк спецпропуска на улице Кубанской Набережной, 37/11. Покупателем стал сотрудник полиции.
При ограничении свободы осужденному запрещено уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать за пределы города, посещать места проведения массовых мероприятий и прочее (ограничения, куда и в какое время нельзя ходить, назначаются в зависимости от совершенного преступления). Кроме того, осужденный должен несколько раз в месяц отмечаться в надзорном органе. Подробнее можно прочитать в ст. 53 УК РФ.
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