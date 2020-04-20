Опустевший парк «Краснодар» во время карантина. Новые зоны

Во время карантина в Краснодаре запретили гулять в парках, но жизнь в них не останавливается: деревья цветут, а кое-где даже идут строительные работы.

В парке «Краснодар» продолжают благоустраивать новые зоны. 14 апреля Сергей Галицкий выложил в своем твиттере видео тех участков, которые почти никто из жителей города еще не видел. Также в сети появились фото белоснежного барельефа работы арт-группы Recycle. Это уже второй объект, выполненный художниками специально для парка «Краснодар», и, по словам Андрея Блохина, он еще не закончен. Первым стала «Геолокация», установленная в конце октября прошлого года.

Специально для Юга.ру блогер-видеограф Евгений Таранжин провел съемку новых участков парка с дрона. Ни на одном фото нет людей, сам парк местами напоминает Версаль, а кое-где похож на кадры из футуристического фильма.