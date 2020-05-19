На Кубани завели первое в России уголовное дело о невыплате надбавок медикам

Следственный комитет 19 мая возбудил уголовное дело против руководства больницы в Армавире, сотрудники которой сообщили о невыплатах обещанных надбавок за работу в период пандемии коронавируса

Напомним, утром 16 мая в соцсетях появилось видео, которое записали сотрудники скорой медицинской помощи (СМП) Армавира. Они хором заявили, что не получили обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом.

Краевые власти сообщили, что все положенные средства были доведены до медучреждений вовремя и отправили на место комиссию для выяснения ситуации. Прокуратура и следственный комитет края инициировали проверки. Во второй половине дня власти заявили об увольнении главврача городской больницы Армавир, в структуру которой входит служба скорой помощи, Сергея Смирнова.

В пресс-службе краевой администрации объяснили, что 14 медработников получили надбавки не в полном объеме, и им пересчитают доплаты. Как рассказала 18 мая на совещании оперштаба вице-губернатор Анна Минькова, главный врач ввел краевой минздрав в заблуждение, сообщив о полностью произведенных выплатах. «В случае с Армавиром есть вина управленческого аппарата больницы», подчеркнула Минькова.

Следственный отдел Армавира 19 мая по результатам проведенной проверки возбудил против руководства ГБУЗ «Городская больница города Армавира» уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность), сообщили в пресс-службе регионального следкома. По данным следствия, в результате халатности руководства больницы были нарушены права медиков на полное и своевременное получение выплат в условиях работы по оказанию помощи больным коронавирусом, написал RT.

Руководитель регионального управления Следственного комитета Вадим Бугаенко передал уголовное дело для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как отметил «Интерфакс», это первое в России уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID-19.