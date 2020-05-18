На Кубани медики продолжают записывать обращения о невыплате надбавок во время пандемии коронавируса. А что краевой минздрав?
В Краснодарском крае 17 и 18 мая медики опубликовали обращения о невыплате надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса
Напомним, 16 мая в соцсетях появилось видеообращение от сотрудников скорой медицинской помощи (СМП) Армавира. Они рассказали, что никому из врачей, медсестер, фельдшеров и водителей не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки. Администрация края сообщила, что все положенные средства вовремя были доведены до медучреждений региона, и добавила, что больницы сами рассчитывали надбавки для сотрудников. В этот же день стало известно об увольнении главврача горбольницы Армавира.
Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов и сообщил, что все надбавки должны быть начислены врачам до 15 мая.
Вечером 16 и днем 17 мая медики из других муниципалитетов края продолжили снимать видеообращения. В них они также заявляли о том, что не получили стимулирующих выплат за работу в период распространения COVID-19. Об этом рассказали медработники Краснодара, Кропоткина и Новокубанского района. Кроме того, к депутату Госдумы Наталье Костенко обратился медперсонал Успенского района.
В тот же день прокуратура и Следственный комитет заявили, что назначили проверки. Также вечером 17 мая администрация края рассказала, что сотрудникам 107 медучреждений Кубани произвели перерасчет. В пресс-службе указали, что его сделали в связи с тем, что правительство РФ внесло изменения в постановление № 484 и убрало отттуда фразу «за фактически отработанное время». Именно эта фраза, отмечали в администрации края, существенно уменьшала надбавки медикам. В администрации заключили, что начисление выплат медикам продолжается.
18 мая в соцсетях продолжили публиковать новые видеообращения. Еще одна запись появилась от медиков скорой медицинской помощи (СМП) Краснодара, правда, без уточнения о медучреждении. Также о невыплате сообщили сотрудники Темрюкской СМП и Красноармейской ЦРБ. Три видео опубликовали сотрудники Староминской ЦРБ: работники СМП, персонал инфекционного отделения больницы и участковой службы поликлиники ЦРБ.
18 мая портал Юга.ру обратился в министерство здравоохранения Краснодраского края с просьбой прокомментировать новые заявления медиков о том, что им не выплачивают надбавки. Ведомство отказалось комментировать эту проблему.
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В СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 18 мая сообщили, что организована проверка по сообщениям из станиц Староминской и Красноармейской, а также Краснодара. Из Темрюка, добавили в СК, обращений не поступало. В прокуратуре региона рассказали, что организовали проверки во всех районах края — независимо от того, были там обращения или нет.
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