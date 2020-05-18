На Кубани медики продолжают записывать обращения о невыплате надбавок во время пандемии коронавируса. А что краевой минздрав?

В Краснодарском крае 17 и 18 мая медики опубликовали обращения о невыплате надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса

Напомним, 16 мая в соцсетях появилось видеообращение от сотрудников скорой медицинской помощи (СМП) Армавира. Они рассказали, что никому из врачей, медсестер, фельдшеров и водителей не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки. Администрация края сообщила, что все положенные средства вовремя были доведены до медучреждений региона, и добавила, что больницы сами рассчитывали надбавки для сотрудников. В этот же день стало известно об увольнении главврача горбольницы Армавира.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов и сообщил, что все надбавки должны быть начислены врачам до 15 мая.

Вечером 16 и днем 17 мая медики из других муниципалитетов края продолжили снимать видеообращения. В них они также заявляли о том, что не получили стимулирующих выплат за работу в период распространения COVID-19. Об этом рассказали медработники Краснодара, Кропоткина и Новокубанского района. Кроме того, к депутату Госдумы Наталье Костенко обратился медперсонал Успенского района.