Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Сочи

В телеграм-канале оперативного штаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае ночью 10 мая рассказали, что 25 апреля из Москвы в Сочи прибыла 28-летняя девушка, после чего ее поместили в обсерватор. У нее взяли анализ на COVID-19, и 5 мая стало известно, что результат на тест оказался положительным.

Напомним, с 18 апреля все прибывающие в Краснодарский край на любом виде транспорта обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Жители Кубани могут провести этот период у себя дома, а прибывших из других регионов направляют в обсерваторы.

Зараженную переместили в сочинскую инфекционную больницу № 2. Состояние девушки было удовлетворительным, симптомов заболевания не было. В ночь на 9 мая пациентка сбежала из медучреждения. Она перелезла через бетонный забор, который ограждает больницу.

Беглянку разыскивает полиция, так как инфицированная представляет угрозу здоровью окружающих.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в конце марта из Сочи сбежали два туриста, прибывших из Испании. Однако сами они не считали побегом отъезд из региона. 8 мая сообщалось, что на курорте оштрафовали приезжую из Ленинградской области, которая несколько раз покидала обсерватор.

Кроме того, в начале апреля в Туапсинском районе семь человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом, отказались соблюдать самоизоляцию. В дело вмешался суд, после чего пять человек добровольно легли в инфекционный стационар, еще двоих госпитализировали принудительно. А 1 мая двух мужчин с COVID-19 принудительно доставили в больницу Новороссийска.