В Адыгее выявили новый очаг коронавируса после похорон в ауле

Новые случаи заболевания выявлены во многих муниципалитетах. Массовое заражение установлено в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района, где компактно проживают курды. Всего в ауле было выявлено 12 случаев заболевания.

По его словам, на 14 мая в Красногвардейском районе выявлено 30 случаев заражения коронавирусом, и возможно, что это число увеличится. Контактные лица установлены.

«В ауле проходила похоронная процессия, в которой участвовало около 500 человек, в том числе из Краснодарского края. Сейчас проводится эпидрасследование. Нельзя сказать, что только на похоронах произошло распространение инфекции. В настоящее время установлено, что в этом ауле нарушался режим самоизоляции», — рассказал порталу Юга.ру глава управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний.

В оперштабе отметили, что 13 мая было отобрано 588 проб, 14 мая девять бригад направили на отбор проб по 538 адресам, большинство — в селе Верхненазаровском, где выявлено большее количество заболевших. Чтобы предотвратить распространение вируса, на въездах в ряд населенных пунктов района установили семь постов, которые контролируют транспортные потоки.

Всего в республике установлено 115 очагов. 13 мая на стационарное лечение поступило два человека, на амбулаторное лечение — 15 человек. Число зараженных коронавирусом увеличилось до 307 человек. На лечении с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находятся 166 человек, из них в стационаре лечатся 85 человек, в амбулатории — 81 человек. В Майкопе число заболевших выросло до 100 человек, в Адыгейске — до 67, в Тахтамукайском районе — до 51 человека. В Красногвардейском и Теучежском районах — по 29 человек, в Майкопском районе — 21, в Кошехабльском районе — 5, в Гиагинском — 4, в Шовгеновском — 1 человек. Общее количество выздоровевших — 158 человек.

При этом, по данным на сайте стопкоронавирус.рф на 14 мая, в Адыгее зафиксировано 276 зараженных. Всего в России число инфицированных COVID-19 достигло 252,2 тыс. человек, 53 тыс. 530 больных выздоровели, 2 тыс. 305 скончались.