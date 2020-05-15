На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки снова не достигло 100 человек

Оперштаб Краснодарского края 15 мая сообщил, что за сутки в регионе выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

Федеральный оперштаб сообщил в сових соцсетях, что за последние сутки в России диагностировали 10 тыс. 598 случаев коронавируса в 85 регионах . Выздоровели 4 тыс. 696 пациентов, 113 умерли, написал RT. Больше всего людей заразились в Москве (4 тыс. 748), Московской области (945) и Санкт-Петербурге (541).

На юге и Северном Кавказе по-прежнему сложная обстановка в Дагестане — там заболели 97 человек. В Краснодарском крае снова выявили 99 новых случаев заражения, в Ростовской области — 89, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — 72 и 71 соответственно, в Ингушетии — 35. В Адыгее коронавирус нашли у 31 человека, в Карачаево-Черкесии и Чечне — по 26, в Крыму и Севастополе — суммарно 9. Всего на юге инфицировано 615 человек. Таким образом, в России COVID-19 выявили у 262 тыс. 843 человека , 58 тыс. 226 из них выздоровели и 2 тыс. 418 скончались.

По данным оперштаба Кубани, в числе 99 заболевших — 35 мужчин и 64 женщины. Всего за сутки выписали 121 человека, никто не умер. В регионе случаи заражения коронавирусом распределились так: 37 — в Краснодаре, в том числе четверо детей от 11 до 15 лет;

8 — в Белореченском районе;

по 7 — в Новороссийске и Армавире;

по 6 — в Апшеронском (в том числе годовалый ребенок) и Отрадненском районах;

5 — в Крымском районе;

по 4 — в Сочи и Славянском районе (в том числе 11-летний ребенок);

3 — в Кавказском районе;

по 2 — в Гулькевичском и Тихорецком районах (среди них 12-летний ребенок);

по 1 — в Тбилисском, Щербиновском, Северском, Брюховецком, Успенском, Староминском районах и в Горячем Ключе. В Мостовском районе коронавирусом заразился двухлетний ребенок.