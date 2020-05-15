На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки снова не достигло 100 человек
Оперштаб Краснодарского края 15 мая сообщил, что за сутки в регионе выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом
Федеральный оперштаб сообщил в сових соцсетях, что за последние сутки в России диагностировали 10 тыс. 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 4 тыс. 696 пациентов, 113 умерли, написал RT. Больше всего людей заразились в Москве (4 тыс. 748), Московской области (945) и Санкт-Петербурге (541).
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На юге и Северном Кавказе по-прежнему сложная обстановка в Дагестане — там заболели 97 человек. В Краснодарском крае снова выявили 99 новых случаев заражения, в Ростовской области — 89, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — 72 и 71 соответственно, в Ингушетии — 35. В Адыгее коронавирус нашли у 31 человека, в Карачаево-Черкесии и Чечне — по 26, в Крыму и Севастополе — суммарно 9. Всего на юге инфицировано 615 человек.
Таким образом, в России COVID-19 выявили у 262 тыс. 843 человека, 58 тыс. 226 из них выздоровели и 2 тыс. 418 скончались.
По данным оперштаба Кубани, в числе 99 заболевших — 35 мужчин и 64 женщины. Всего за сутки выписали 121 человека, никто не умер. В регионе случаи заражения коронавирусом распределились так:
- 37 — в Краснодаре, в том числе четверо детей от 11 до 15 лет;
- 8 — в Белореченском районе;
- по 7 — в Новороссийске и Армавире;
- по 6 — в Апшеронском (в том числе годовалый ребенок) и Отрадненском районах;
- 5 — в Крымском районе;
- по 4 — в Сочи и Славянском районе (в том числе 11-летний ребенок);
- 3 — в Кавказском районе;
- по 2 — в Гулькевичском и Тихорецком районах (среди них 12-летний ребенок);
- по 1 — в Тбилисском, Щербиновском, Северском, Брюховецком, Успенском, Староминском районах и в Горячем Ключе. В Мостовском районе коронавирусом заразился двухлетний ребенок.
Всего в крае за весь период пандемии заболели 2 тыс. 418 человек, выздоровели 979 пациентов и 24 — умерли. В стационарах продолжают лечить 1 тыс. 374 человека, в том числе 43 ребенка. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 пациента.
На 15 мая с подозрением на COVID-19 в больницы региона обратились 6 тыс. 121 человек, из них 684 ребенка. В больницах все еще остаются 2 тыс. 507 человек, включая 182 ребенка. В поликлиниках под наблюдением находится 11 тыс. 841 человек, среди которых 403 ребенка. Всего лаборатории роспотребнадзора провели 35 тыс. 482 исследования, лаборатории минздрава — 92 тыс.97 исследований.
В обсерваторах находились 4 тыс. 69 человек. Сейчас там остаются 2 тыс. 20 человек:
- 793 — в Краснодаре;
- 626 — в Сочи;
- 223 — в Анапе;
- 165 — в Туапсе;
- 69 — в Ейске;
- 52 — в Геленджике;
- 50 — в станице Кущевской;
- 23 — в Темрюкском районе;
- 19 — в Армавире.
Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. Всего в обсерваторах выявлено 35 заболевших коронавирусом.
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