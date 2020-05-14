РЖД продлили возможность дистанционного возврата билетов на поезда

В России дистанционно отменить поездку в поездах дальнего следования теперь можно до 1 июля

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина. Из-за этого с начала апреля сократились рейсы дневных экспрессов «Ласточка» в Сочи, на территории Кубани в общей сложности приостановили 37 рейсов электропоездов. Кроме того, полностью отменили пригородные рейсы из Анапы в Крым.

РЖД в апреле разработали технологию, которая позволит пассажирам дистанционно сдавать билеты во время коронавируса. Предполагалось, что система будет работать до 1 июня. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 14 мая сообщили, что дистанционную отмену билетов продлили до 1 июля.

Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно. Для этого нужно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о желании отменить поездку. Оператор зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии оригинала проездного документа получить обратно деньги. Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут его близкие на основании простой письменной доверенности.

Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться сайтом, где они покупались.