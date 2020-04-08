РЖД разрешили сдавать билеты на поезд дистанционно

РЖД разработали технологию, которая позволит пассажирам дистанционно сдавать билеты во время коронавируса

В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится до 12 апреля. На совещании 6 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что если эпидобстановка в крае сохранится без всплесков до 10 апреля, то с 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований снимут. Сегодня в РЖД рассказали, что вернуть деньги за оформленные в кассах билеты могут все пассажиры, которые планировали путешествие до 1 июня , но вынуждены были от него отказаться из-за распространения коронавируса. Чтобы сдать билеты, можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 и заявить желании отменить поездку.

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Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, а также согласует с пассажиром кассу АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Там при наличии оригинала билета в течение 180 дней с даты обращения можно будет вернуть деньги. Более подробную информацию компания предоставит каждому пассажиру в электронном письме. При этом вернуть электронные билеты можно самостоятельно на том же сайте, где их оформили. Напомним, ранее РЖД решил вернуть деньги за неиспользованные билеты на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня в полном объеме без дополнительных сборов и плат. Подробную информацию о порядке возврата денег за неиспользованные билеты и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефонам: 8-800-775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков из других стран) и на сайте РЖД.