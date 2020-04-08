РЖД разрешили сдавать билеты на поезд дистанционно
РЖД разработали технологию, которая позволит пассажирам дистанционно сдавать билеты во время коронавируса
В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится до 12 апреля. На совещании 6 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что если эпидобстановка в крае сохранится без всплесков до 10 апреля, то с 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований снимут.
Сегодня в РЖД рассказали, что вернуть деньги за оформленные в кассах билеты могут все пассажиры, которые планировали путешествие до 1 июня, но вынуждены были от него отказаться из-за распространения коронавируса. Чтобы сдать билеты, можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 и заявить желании отменить поездку.
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Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, а также согласует с пассажиром кассу АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Там при наличии оригинала билета в течение 180 дней с даты обращения можно будет вернуть деньги. Более подробную информацию компания предоставит каждому пассажиру в электронном письме.
При этом вернуть электронные билеты можно самостоятельно на том же сайте, где их оформили. Напомним, ранее РЖД решил вернуть деньги за неиспользованные билеты на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня в полном объеме без дополнительных сборов и плат.
Подробную информацию о порядке возврата денег за неиспользованные билеты и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефонам: 8-800-775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков из других стран) и на сайте РЖД.
Напомним, в России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъекте страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. На Кубани за последние сутки выявили 11 человек, всего в регионе 61 заболевший и один умерший.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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