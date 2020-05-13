На Кубани продлили ограничения в движении «Ласточек» и пригородных поездов

В Краснодарском крае продлили отмену движения «Ласточек» и пригородных поездов на неопределенное время

Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина. Из-за введенных ограничительных мероприятий для борьбы с коронавирусом, с начала апреля сократились рейсы дневных эспрессов «Ласточек» в Сочи. На сочинском участке по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт осуществляется только 11 рейсов в утреннее и вечернее время, а 27 пригородных рейсов были временно отменены. Кроме того, на территории Кубани в общей сложности приостановили 37 рейсов электропоездов. Кроме того, полностью отменены пригородные рейсы из Анапы в направлении Крыма.

Юга.ру писали об изменениях в курсировании электропоездов. Так, с 7 апреля перестали ходить два дневных экспресса «Ласточка», позже движение электропоездов было отменено еще по трем маршрутам. А в конце апреля стало известно, что «Ласточки» между Сочи и Краснодаром не будут ходить до середины мая.

12 мая стало известно, что карантин на Кубани завершится внутри муниципалитетов 23 мая, но введенные ограничения между районами, а также обязательная обсервация для въезжающих в регион сохранится.

На следующий день в региональном минтрансе сообщили, что ограничения в движении «Ласточек» и пригородных поездов продлятся «до окончания ограничительных мероприятий» в регионе, связанных с распространением коронавируса. Точную дату возобновления движения «Ласточек» в ведомстве не назвали.

«В соответствии с обращениями администрации Краснодарского края в РЖД до окончания ограничительных мероприятий продлена отмена движения поездов "Ласточка". В числе отмененных поезда, курсирующие по маршрутам Краснодар — Анапа, Ростов — Краснодар — Туапсе, Ростов — Анапа/ Новороссийск и Краснодар — Адлер — Краснодар», — объяснили в министерстве.