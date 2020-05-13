ЕГЭ в 2020 году перенесли, а ОГЭ отменили

В Министерстве просвещения России рассказали о проведении единого госэкзамена и основного госэкзамена в 2020 году

Из-за ускорения темпов распространения коронавируса школы Краснодарского края 18 марта перешли на свободное посещение. Затем в крае до трех недель продлили школьные каникулы, после чего образовательные учреждения региона перевели на дистанционный формат обучения, а ЕГЭ и ОГЭ перенесли с конца мая на июнь. Однако уже в начале мая в Минпросвещения задумались об отмене экзаменов для выпускников.

13 мая было объявлено, что сроки проведения единого государственного экзамена перенесут с 8 июня на более поздний период. Корректировки связаны с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями органов здравоохранения. Точную дату в министерстве просвещения не указали. Окончательные даты проведения должны озвучить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом тем, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки по итогам года. Сдавать экзамены по русскому языку и математике им не обязательно.