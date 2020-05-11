Адыгея откроет на границе с Краснодаром мобильные комплексы для тестирования на коронавирус всех желающих

В Адыгее мобильные комплексы быстрой диагностики на COVID-19 решили с 12 мая переместить из Адыгейска в Тахтамукайский район

Напомним, 7 мая в Адыгее мобильные центры для скринингового обследования перепрофилировали под мобильные комплексы для тестирования на коронавирус всех желающих.

Первым пунктом обследования стал Адыгейск, где зафиксирован наивысший показатель заболеваемости в республике. Там глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести масштабное тестирование, так как в Адыгейске зарегистрирован самый высокий в республике уровень распространения коронавируса на 100 тыс. населения.

С 7 по 10 мая в Адыгейске обследовали более 550 человек, в результате выявили и подтвердили три случая инфицирования коронавирусом.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков 11 мая сообщил, что со следующего дня, 12 мая, мобильные комплексы переместят в Тахтамукайский район, который является зоной риска из-за высокой трудовой миграции населения, перемещения в Краснодар и обратно. Один комплекс будет работать в поселке Энем, другой — в Яблоновском. Особое внимание уделят тестированию медработников и тех, кто работает в Краснодарском крае.

«Важно, чтобы жители понимали, насколько необходимо в сложившейся ситуации тестирование. Оно обеспечивает выявление заболевания на ранней стадии, что помогает предотвратить усугубление состояния здоровья людей и минимизировать распространение инфекции в республике», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.