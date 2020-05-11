Адыгея откроет на границе с Краснодаром мобильные комплексы для тестирования на коронавирус всех желающих
В Адыгее мобильные комплексы быстрой диагностики на COVID-19 решили с 12 мая переместить из Адыгейска в Тахтамукайский район
Напомним, 7 мая в Адыгее мобильные центры для скринингового обследования перепрофилировали под мобильные комплексы для тестирования на коронавирус всех желающих.
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Первым пунктом обследования стал Адыгейск, где зафиксирован наивысший показатель заболеваемости в республике. Там глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести масштабное тестирование, так как в Адыгейске зарегистрирован самый высокий в республике уровень распространения коронавируса на 100 тыс. населения.
С 7 по 10 мая в Адыгейске обследовали более 550 человек, в результате выявили и подтвердили три случая инфицирования коронавирусом.
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков 11 мая сообщил, что со следующего дня, 12 мая, мобильные комплексы переместят в Тахтамукайский район, который является зоной риска из-за высокой трудовой миграции населения, перемещения в Краснодар и обратно. Один комплекс будет работать в поселке Энем, другой — в Яблоновском. Особое внимание уделят тестированию медработников и тех, кто работает в Краснодарском крае.
«Важно, чтобы жители понимали, насколько необходимо в сложившейся ситуации тестирование. Оно обеспечивает выявление заболевания на ранней стадии, что помогает предотвратить усугубление состояния здоровья людей и минимизировать распространение инфекции в республике», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По данным упралвения Роспотребнадзора по Адыгее, всего в республике проведено более 22 тыс. исследований, в том числе более 1,2 тыс. за сутки. Уровень заболеваемости в регионе в 2,6 раза ниже среднероссийского показателя.
К 11 мая COVID-19 выявлен у 241 человека, это 98 мужчин и 143 женщины. Лечение проходит 161 больной, из них 87 — в стационарах.
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