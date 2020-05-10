На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Губернатор Вениамин Кондратьев 10 мая сообщил, что в одном из районов Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Напомним, Вениамин Кондратьев 17 апреля сообщил, что пасхальные службы в храмах Кубани состоятся, и поручил главам районов организовать условия для верующих, которые во время карантина решат прийти на молебен. Глава региона объяснил такое решение тем, что люди придут в церковь, «даже если мы запретим».
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30 апреля стало известно о том, что у священника краснодарского храма Рождества Христова Димитрия Ветошкина диагностировали коронавирус. Об этом рассказал настоятель храма отец Александр (Игнатов).
На заседании оперативного штаба 10 мая Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 23 мая, а также рассказал об инфицировании священника и прихожан в другом храме Кубани.
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«Хочу напомнить, что в одном районе у нас инфицировался батюшка. Так вот, контактных лиц — 66 человек, из них 35 человек уже подтверждены заражением коронавируса […] Буквально за каких-то трое суток», — подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что власти просили священников организовать службы на дистанции, чтобы люди были на улице.
«Все думали "ничего-ничего, Бог милует". Но как видите, жизнь говорит о другом», — сказал Кондратьев и обратил внимание на то, что все заразившиеся прихожане были в храме.
Отметим, что губернатор не сообщил, в каком именно районе произошла вспышка коронавируса, однако в местных пабликах пишут о том, что речь идет, скорее всего, о Кавказском районе.
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⚡️В Кавказском районе Кубани вспышка коронавируса у прихожан храма ⠀ «В одном районе инфицировался батюшка. Контактных лиц — 66 человек, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. Буквально за трое суток. Все они были в храме», — сообщил губернатор на совещании оперштаба. ⠀ Вывод о Кавказском районе сделан нами исходя из статистики последних дней
Как писали Юга.ру, к 10 мая коронавирус в Краснодарском краев выявили у 1 тыс. 929 человек, в числе заболевших 106 детей. Выздоровели 628 пациентов, умерли 22 человека.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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