На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Губернатор Вениамин Кондратьев 10 мая сообщил, что в одном из районов Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Напомним, Вениамин Кондратьев 17 апреля сообщил, что пасхальные службы в храмах Кубани состоятся, и поручил главам районов организовать условия для верующих, которые во время карантина решат прийти на молебен. Глава региона объяснил такое решение тем, что люди придут в церковь, «даже если мы запретим».

Смотрите фоторепортаж Юга.ру: Пасхальная служба в краснодарском храме Рождества Христова во время карантина

30 апреля стало известно о том, что у священника краснодарского храма Рождества Христова Димитрия Ветошкина диагностировали коронавирус. Об этом рассказал настоятель храма отец Александр (Игнатов).

На заседании оперативного штаба 10 мая Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 23 мая, а также рассказал об инфицировании священника и прихожан в другом храме Кубани.

«Хочу напомнить, что в одном районе у нас инфицировался батюшка. Так вот, контактных лиц — 66 человек, из них 35 человек уже подтверждены заражением коронавируса […] Буквально за каких-то трое суток», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что власти просили священников организовать службы на дистанции, чтобы люди были на улице.

«Все думали "ничего-ничего, Бог милует". Но как видите, жизнь говорит о другом», — сказал Кондратьев и обратил внимание на то, что все заразившиеся прихожане были в храме.

Отметим, что губернатор не сообщил, в каком именно районе произошла вспышка коронавируса, однако в местных пабликах пишут о том, что речь идет, скорее всего, о Кавказском районе.

Как писали Юга.ру, к 10 мая коронавирус в Краснодарском краев выявили у 1 тыс. 929 человек, в числе заболевших 106 детей. Выздоровели 628 пациентов, умерли 22 человека.