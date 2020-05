На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

View this post on Instagram

⚡️В Кавказском районе Кубани вспышка коронавируса у прихожан храма ⠀ «В одном районе инфицировался батюшка. Контактных лиц — 66 человек, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. Буквально за трое суток. Все они были в храме», — сообщил губернатор на совещании оперштаба. ⠀ Вывод о Кавказском районе сделан нами исходя из статистики последних дней