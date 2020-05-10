Рамзан Кадыров заявил, что с 12 мая в Чечне начнут смягчать режим ограничений

Чечня

Распечатать

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 9 мая сообщил, что в регионе после 12 мая начнут постепенно смягчать режим ограничений

Как писали Юга.ру, в Чечне раньше других регионов начали вводить меры против распространения коронавируса. Так, 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта жителям запретили находиться вне места проживания. В тот же день власти ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы республики полностью закрыли.

Читайте также:

29 апреля Рамзан Кадыров распорядился продлить введенные ограничения до 11 мая, а оперативному штабу поручил усилить меры контроля передвижения населения, чтобы не допустить распространения инфекции. После этого работа общественного транспорта была приостановлена.

9 мая Кадыров заявил, что в республике «довольно благоприятная обстановка», а власти контролируют ситуацию.

«Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки… После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами», — процитировал главу Чечни ТАСС.

Кадыров сообщил, что дал указания оперативному штабу и управлению Роспотребнадзора разработать рекомендации по смягчению режима, написал RT.

Отметим, что, по официальным данным, к 10 мая коронавирус в Чечне выявили у 759 человек (за последние сутки 26 новых случаев), 422 пациента выздоровели, восемь заболевших умерли.

Карантин Коронавирус Рамзан Кадыров

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Краснодарский врач умерла от коронавируса. Это третий случай смерти врача в регионе, вызванный COVID-19
В России увеличились случаи домашнего насилия, однако в МВД считают оправданной декриминализацию побоев
Рамзан Кадыров заявил, что с 12 мая в Чечне начнут смягчать режим ограничений
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
«Бизнес должен видеть свет в конце тоннеля». Губернатор объявил о продлении карантина до 23 мая
На Кубани «Ростелеком» перевел в онлайн празднование Дня Победы

Лента новостей

Реклама на портале