Кадыров недоволен соблюдением самоизоляции и решил усилить контроль за передвижением людей в Чечне

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 апреля возмутился, что многие люди не соблюдают режим самоизоляции, и поручил усилить за ними контроль

В Чечне раньше других регионов начали вводить меры против распространения коронавируса. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта жителям запретили находиться вне места проживания. В тот же день власти ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы республики полностью закрыли. К 29 апреля в Чечне, по официальным данным, коронавирусом заболели 465 человек, 7 пациентов скончались, а 79 выздоровели.

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В начале апреля глава региона Рамзан Кадыров как минимум дважды сравнил с террористами тех, кто не соблюдает меры профилактики в период пандемии коронавируса. Кроме того, политик побрил налысо себя и своих сыновей после вопроса об открытии парикмахерских в Чечне.

Кадыров 29 апреля в своем телеграм-канале рассказал, что по наблюдениям, многие жители городов и сел не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям гулять на улице и общаться со сверстниками. Это не устраивает главу региона и он поручил оперштабу по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения. При этом Кадыров не уточнил, как именно будут следить за людьми во время самоизоляции.

Карантин Коронавирус Рамзан Кадыров

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