Кадыров предложил наказывать за видеосъемку задержаний нарушителей изоляции силовиками

Чечня

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Глава Чечни выразил возмущение в связи с появлением в социальных сетях видеороликов, где фигурируют сотрудники силовых структур

Он предложил наказание в виде работ для любителей снимать задержания нарушителей изоляционных мер. По словам Рамзана Кадырова, люди, которые снимали видеоролики с участием сотрудников силовых структур, должны поработать «уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал».

Речь о людях, которые снимали задержания нарушителей изоляционных мер на территории республики. Об этом сообщает издание Meduza.ru.

Как ранее сообщали Юга.ру, в Чечне с 3 апреля введен усиленный карантинный режим, который подразумевает ограничение проезда на территорию республики из других регионов в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Республика первой в стране ввела ограничительные меры для остановки коронавируса: например, в Чечне перестали работать заведения общепита еще с 23 марта 2020 года.

Карантин Коронавирус Рамзан Кадыров

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