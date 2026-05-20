Амфоры, кратеры, килики. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о картинках на обеденных сосудах

  © Фото Habib M'henni по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
В Краснодаре историк-археолог расскажет, как вазописцы передавали характер персонажа одной линией (18+)

Творческое пространство «Доброе место» анонсировало на 24 мая встречу «Гомеровский эпос в картинках с древнегреческих сосудов» в рамках цикла лекций «Древние цивилизации». Ее проведет историк-археолог Вадим Велитченко.

Программа:

  • Портреты героев без подписей — как вазописцы передавали характер персонажа одной линией.
  • Тайные знаки — почему у Одиссея всегда остроконечная борода, а у Гектора — шлем с конским хвостом.
  • Какие подтверждения Троянской войны и дома Одиссея нашли археологи.

Также слушатели увидят фото знаменитых античных ваз и научатся их «читать» как древние греки.

Лекция состоится 24 мая в 13:00 на улице Октябрьской, 126. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Подробности уточняйте у организаторов. 

