Обман выпускников. В Краснодарском крае мошенники продают правильные ответы по ЕГЭ
Выпускников Кубани предупредили о схеме мошенничества перед Единым государственным экзаменом
19 мая в МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в регионе мошенники организовали новую схему обмана. Она связана с продажей «гарантированных» ответов на ЕГЭ.
Потенциальных жертв просят внести предоплату или перевести полную стоимость. После того как деньги оказываются у мошенников, продавцы либо просто исчезают и перестают выходить на связь, либо высылают покупателю набор случайных вопросов, которые не имеют никакого отношения к реальным экзаменационным заданиям.
В школах Краснодара последние звонки пройдут 26 мая:
В полиции пояснили, что приобрести подлинные ответы на ЕГЭ невозможно в принципе. Экзаменационные задания доставляют в зашифрованном виде по защищенным каналам связи. Процесс печати материалов происходит непосредственно перед началом экзамена — примерно за 30 минут до его старта.
Даже организаторы в аудиториях не видят варианты заданий заранее. Это сделано для того, чтобы полностью исключить возможность утечки информации. Таким образом, любые предложения о продаже «реальных ответов» или «точных вариантов» являются заведомым обманом.
